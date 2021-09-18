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"الموت حرقًا" مصير أب حاول هتك عرض ابنته

منذ ساعتين
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"الموت حرقًا" مصير أب حاول هتك عرض ابنته

القاهرة (صدى):
انتهى مصير أب حاول الاعتداء جنسيًا على ابنته، في مصر، بموته حرقًا علي يدها وبمعاونة زوجته.

وكان الأب قد اقتحم غرفة ابنته في وقت متأخر من الليل، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، لتهدده بالانتحار بالقفز من النافذة ليتراجع عن فعلته المشينة.

وقالت الفتاة في اعترافتها للشرطة إنها كانت ترتدي ملابس خفيفة، وفوجئت بدخول والدها غرفتها، وحاولت الاعتدال فى السرير لكنه طالبها بأن تبقى نائمة، ثم أغلق الباب من الداخل وطلب منها خلع ملابسها.

وأشارت إلى أنها هددته بإلقاء نفسها من النافذة فتراجع، ثم أخبرت والدتها والتي قررت أنه يستحق القتل.

وأثناء استغراق الأب في النوم هشمتا رأسه تماما، ثم قاما بطعنه عدة طعنات ثم أحرقا جثته.

مصر
قتل
اغتصاب
منوعات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53372
منذ ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8534
منذ 58 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ارجوكم لاتنشروا مثل هذه الاخبار المؤلمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خط احمر والا اصفر
ابو عمار
قبله واحده مقابل البنزين مو مشكله لان ضروفها اجبرتها واحتمال بكره تتطور الامور
ابو عمار
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه
ابو عمار
اوكي ايش المشكله
كوكو لولو
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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