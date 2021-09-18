"الموت حرقًا" مصير أب حاول هتك عرض ابنته

القاهرة (صدى):
انتهى مصير أب حاول الاعتداء جنسيًا على ابنته، في مصر، بموته حرقًا علي يدها وبمعاونة زوجته.
وكان الأب قد اقتحم غرفة ابنته في وقت متأخر من الليل، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، لتهدده بالانتحار بالقفز من النافذة ليتراجع عن فعلته المشينة.
وقالت الفتاة في اعترافتها للشرطة إنها كانت ترتدي ملابس خفيفة، وفوجئت بدخول والدها غرفتها، وحاولت الاعتدال فى السرير لكنه طالبها بأن تبقى نائمة، ثم أغلق الباب من الداخل وطلب منها خلع ملابسها.
وأشارت إلى أنها هددته بإلقاء نفسها من النافذة فتراجع، ثم أخبرت والدتها والتي قررت أنه يستحق القتل.
وأثناء استغراق الأب في النوم هشمتا رأسه تماما، ثم قاما بطعنه عدة طعنات ثم أحرقا جثته.