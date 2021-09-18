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الأمير سطام: "لبنان انتهى"

منذ 4 ساعات
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الأمير سطام: "لبنان انتهى"

عادل الحربي (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد على مقطع فيديو، يظهر أحد عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة "آر بي جي" في الهواء بلبنان.

وقال الأمير سطام: "عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال، هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب".

وتابع: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية والزعران، في رأيي لبنان انتهى".

ووثق المقطع احتفال عنصر من حزب الله الإرهابي بوصول شحنات من الوقود الإيراني إلى لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة أثرت على توافر المحروقات.

لبنان
حزب الله
الامير سطام بن خالد
ازمة البنزين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17437
منذ ساعة
رائحة شياط لبنان شمَّها العالم مرات وكرات وحرات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53384
منذ ساعة
زعران و بلطجيه مو شاطرين الا على اللبنانيين

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أحدث التعليقات

جاسم
هذا غير العماله السائبه في كل مدينه وهجره وقريه وهذا يحصل في كل دول الخليج قاطبه
أبوخالد إبن سمومة
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
واضح*** وصريح***
والشئ المحزن، هوحينما يكون أصل هذا البريطاني عربي مجنس، إما فلسطيني أو لبناني أو أردني، ويا سارية خبريني..
بلسم الروح
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله

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