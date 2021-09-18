مدير شركة خفض راتبه ورهن منزليه لرفع أجور موظفيه

واشنطن (صدى):
اتخذ مدير شركة أمريكية قرارا بتخفيض مليون دولار من راتبه الخاص، وذلك في سبيل رفع رواتب موظفيه إلى 70 ألف دولار سنويًا.
وأوضح المدير وهو المليونير "دان برايس" أن هذا القرار نجح في رفع أداء ومكاسب شركته، ناصحًا الشركات الأخرى أن تحذو حذوه.
وأشار إلى أنه بعد تحليل الأرقام، توصل إلى أنه للعيش بشكل مريح، سيحتاج موظفوه إلى حوالي 70 ألف دولار سنويًا، وللسماح بحدوث ذلك، سيحتاج الرئيس التنفيذي إلى خفض راتبه بشكل كبير، ورهن منزليه وجزءً من الأسهم والمدخرات، وهذا بالضبط ما فعله.
وأكد أن الشركة ضاعفت قوتها العاملة 3 مرات، وأن فريقه لا يزال يكسب راتباً أساسياً قدره 70 ألف دولار، وحث قادة الشركات الآخرين على السير على خطاه.
ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في الأجور أوجدت قوة عاملة أكثر تفانيًا، وبالتالي أصبحت شركته ناجحة جدا.