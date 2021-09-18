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مدير شركة خفض راتبه ورهن منزليه لرفع أجور موظفيه

منذ 3 ساعات
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مدير شركة خفض راتبه ورهن منزليه لرفع أجور موظفيه

واشنطن (صدى):
اتخذ مدير شركة أمريكية قرارا بتخفيض مليون دولار من راتبه الخاص، وذلك في سبيل رفع رواتب موظفيه إلى 70 ألف دولار سنويًا.

وأوضح المدير وهو المليونير "دان برايس" أن هذا القرار نجح في رفع أداء ومكاسب شركته، ناصحًا الشركات الأخرى أن تحذو حذوه.

وأشار إلى أنه بعد تحليل الأرقام، توصل إلى أنه للعيش بشكل مريح، سيحتاج موظفوه إلى حوالي 70 ألف دولار سنويًا، وللسماح بحدوث ذلك، سيحتاج الرئيس التنفيذي إلى خفض راتبه بشكل كبير، ورهن منزليه وجزءً من الأسهم والمدخرات، وهذا بالضبط ما فعله.

وأكد أن الشركة ضاعفت قوتها العاملة 3 مرات، وأن فريقه لا يزال يكسب راتباً أساسياً قدره 70 ألف دولار، وحث قادة الشركات الآخرين على السير على خطاه.

ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في الأجور أوجدت قوة عاملة أكثر تفانيًا، وبالتالي أصبحت شركته ناجحة جدا.

امريكا
منوعات
رفع الاجور
موظفين
شركة
دان برايس

التعليقات

كوكو لولو
كوكو لولو عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خط احمر والا اصفر
ابو عمار
قبله واحده مقابل البنزين مو مشكله لان ضروفها اجبرتها واحتمال بكره تتطور الامور
ابو عمار
لكل اجل كتاب لا يعلمه الا الله سبحانه
ابو عمار
اوكي ايش المشكله
كوكو لولو
عندنا هنا الشركات يدورون عليك الزلة حتى يلهفو راتبك حسبنا الله ونعم الوكيل

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