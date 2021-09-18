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حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت

منذ 51 دقيقة
1254
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ,في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة , وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134419
منذ 46 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

سعودي
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا
أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..

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