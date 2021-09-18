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عضو شورى سابق: "يجب طلب العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة"

منذ ساعة
1343
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عضو شورى سابق: "يجب طلب العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة"

عادل الحربي (صدى):
أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أنه يجب إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل.

وقال ابن جمعة: "إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل، وإلغاء جميع برامجه ووضع مسار محدد بجدولة زمنية وبدون تعقيدات، وتناغما مع برنامج تنمية القدرات البشرية الوطنية، سنرى تناقص معدل البطالة بمعدل متسارع، وسيكون عام 2025 عاما تاريخيا بتراجع المعدل الي ما دون الطبيعي أي أقل من 5%".

وبخصوص استقدام العمالة، رأى ابن جمعة أنه من الأفضل أن تكون العمالة بعقود محددة لتنفيذ مشروعًا ما ثم ترحل، بدلًا من الإقامة الدائمة.

وأضاف: "بعضهم له أكثر من20 عاما، ينفق القليل ويصدر الكثير من الأموال، اقتصادًا خفيًا كبد إقتصادنا مليارات الريالات سنويا، والنتيجة ارتفاع معدل البطالة وخسارة اقتصادية وعدم الأمان وقت الأزمات".

وتابع: " لا بد من الاعتماد على ثروات هذا البلد البشرية والمادية، ويبقى الطلب على العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة".

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
التوطين
العمالة الوافدة
اقتصاد
فهد بن جمعة

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 751
منذ 41 دقيقة
انا لا اعلم لماذا هيئة الفساد غافلة عن هذا مليارات الريالات تطير خارج البلد هروب العمال من الكفلاء وبقائهم سنوات طويلة يعملون لحسابهم ويسرقون وكذلك التستر مع الأسف لا قبض على الهاربين ولا تفتيش عن المتستر عليهم والخسارة على ابن البلد لذلك التستر ارحم وهوالشائع برق العمال من النظاميين
أبومحمد
أبومحمد عدد التعليقات : 26
منذ دقيقتين
إيقاف الفيز
تنظيف القدماء
سعودي
سعودي عدد التعليقات : 2
منذ 47 ثانية
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا

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أحدث التعليقات

سعودي
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا
أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..

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