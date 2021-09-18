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فيديو.. أميرة الناصر تسخر من تعرض أثير الحلوة للعنف

منذ ساعة
669
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فيديو.. أميرة الناصر تسخر من تعرض أثير الحلوة للعنف

متابعة أميرة خالد (صدى):
سخرت مشهورة "سناب شات" أميرة الناصر من البلوجر أثير الحلوة، والتي ظهرت قبل أيام باكية وتشير بأصابعها بإشارة عالمية تعبر عن طلبها المساعدة وتعرضها للعنف، مستنجدة بمتابعيها.

ونشرت أميرة الناصر مقطع فيديو، تقوم بتقليد إشارة أثير الحلوة قائلة: "السلام عليكم، لا ما فيني شيء بس حبيت أسلم عليكم".

يذكر أنه قبل أيام دشن نشطاء وسمًا بعنوان "اثير الحلوه في خطر" مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع والتدخل لحمايتها.

وأعلن ريان جيلر تواصله مع أثير الحلوة، وأنه سألها عن حالها ووضعها وما يبكيها، لتوضح أنها في خطر، ولا تستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

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منوعات
سناب شات
ريان جيلر
اثير الحلوة
اميرة الناصر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134419
منذ 48 دقيقة
هذا اللي يقول // زعير يسخر من صوير ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53362
منذ 36 دقيقة
فيها لمحه مجوسيه

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أحدث التعليقات

سعودي
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا
أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..

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