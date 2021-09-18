فيديو.. أميرة الناصر تسخر من تعرض أثير الحلوة للعنف

متابعة أميرة خالد (صدى):
سخرت مشهورة "سناب شات" أميرة الناصر من البلوجر أثير الحلوة، والتي ظهرت قبل أيام باكية وتشير بأصابعها بإشارة عالمية تعبر عن طلبها المساعدة وتعرضها للعنف، مستنجدة بمتابعيها.
ونشرت أميرة الناصر مقطع فيديو، تقوم بتقليد إشارة أثير الحلوة قائلة: "السلام عليكم، لا ما فيني شيء بس حبيت أسلم عليكم".
يذكر أنه قبل أيام دشن نشطاء وسمًا بعنوان "اثير الحلوه في خطر" مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع والتدخل لحمايتها.
وأعلن ريان جيلر تواصله مع أثير الحلوة، وأنه سألها عن حالها ووضعها وما يبكيها، لتوضح أنها في خطر، ولا تستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
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