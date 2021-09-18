نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الغدير: "الاقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة وأصبح صعب الفطام"

منذ 7 ساعات
1609
1
الغدير: "الاقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة وأصبح صعب الفطام"

عادل الحربي (صدى):
استنكر الكاتب الاقتصادي عبد العزيز الغدير، استعانة المقاولين بعمالة "من الشوارع" على حد قوله للعمل في مشاريع الإسكان.

وقال الغدير: "اقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة أصبح صعب الفطام، انظر ليومية العمالة في قطاع البناء كيف ارتفعت بشكل صاروخي حاليا بسبب اغلاق الحدود على بعض الجنسيات فكيف لو تم التوطين".

وتابع: "مشاريعنا القومية كالإسكان وغيره يجب أن نستقدم مقاولون أجانب بعمالتهم لتنفيذها ويسافرون بعدها وبذلك ننمو ونوطن".

وأضاف: "جاني عامل بناء وسألته أين تعمل قال بمشاريع الإسكان بالمطار، والغريبة إن فيزته سائق خاص، هذه مشاريعنا بدون مكياج، صدق ما ترى لا ما تسمع".

واستكمل: "مشاريع الإسكان مشاريع تحتاج شركات دولية بعمالتها تأتي وتستخدم الكود والمحتوى المحليين وترحل، ولكن ما يحصل هو مقاول كبير يعمد مقاولون باطن وبعمالة من الشوارع يتم جمعهم واعتقد أن مايطبق هو كود البطحى وليس كود البناء السعودي".

الاسكان
التوطين
العمالة الوافدة
اقتصاد
عبد العزيز الغدير

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 286
منذ ساعة
هذا غير العماله السائبه في كل مدينه وهجره وقريه وهذا يحصل في كل دول الخليج قاطبه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قواكم الله وسدد على سبيل الحق والخير خطاكم يالعيون الساهرة..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
الجنتل -2011
يالله ياابها كل مااشوفها احن لها
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

أخر الأخبار

ترامب: أمريكا ستزول خلال 3 سنوات
ترامب: أمريكا ستزول خلال 3 سنوات
منذ 11 دقيقة 1443
ضبط 14 شخصًا ظهروا في فيديو لمشاجرة بمكان عام بالرياض
ضبط 14 شخصًا ظهروا في فيديو لمشاجرة بمكان عام بالرياض
منذ 22 دقيقة 1561
سيدة تتفاجئ بدُب داخل سيارتها
سيدة تتفاجئ بدُب داخل سيارتها
منذ 32 دقيقة 285
الكثرة تغلب الشجاعة
الكثرة تغلب الشجاعة
منذ 37 دقيقة 286
حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين
حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين
منذ 51 دقيقة 1692
بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة
بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة
منذ 57 دقيقة 1763
ضبط 16466 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
ضبط 16466 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منذ ساعة 1715
"الصحة" تحذر المرضعات من أحد أنواع البانادول
"الصحة" تحذر المرضعات من أحد أنواع البانادول
منذ ساعة 1799
‏وفاة أسطورة كرة الطائرة محمد أحمد قاسم
‏وفاة أسطورة كرة الطائرة محمد أحمد قاسم
منذ ساعة 2210
لحظة وفاة سائق في حادث مُميت
لحظة وفاة سائق في حادث مُميت
منذ ساعة 1030