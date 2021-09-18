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الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"

منذ ساعتين
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الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"

عادل الحربي (صدى):
روى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان موقفًا مع خبير اقتصادي إنجليزي، قابله في لندن.

وقال الصبان: "‏قابلت هنا في لندن وفي مكان عام، حيث أزورها هذه الأيام، خبير إنجليزي، عرفت منه أنه يعمل في السعودية".

وتابع: "قلت له ما الذي شجعه للعمل في المملكة، فحرك أصابعه بأنها الفلوس"،مضيفا: "هو خبير اقتصادي كان يعمل في شركة في لندن بأربعة آلاف جنيه إسترليني، والآن يتقاضى خمسة أضعاف هذا الراتب".

وتساءل الصبان: "أين السعودي؟"، مضيفا: "الأكثر إيلاما، جهات حكومية تُشغل أجانب بحجة المعرفة، وتدريجيا يُملون علينا أجندتهم، وللأسف نعتقد أنها في صالحنا، نتيجة لوسائل الاقناع لديهم".

وأضاف: "لدينا كفاءات سعودية رائعة في مختلف مناطق المملكة، لايزالوا غير مستغلين بالصورة المطلوبة، وبعضهم أصابه الاحباط نتيجة للتجاهل واستقدام الأجانب".

التوطين
اقتصاد
المجلس الاقتصادي
محمد الصبان
استقدام الاجانب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134419
منذ 51 دقيقة
هذا اللي كنت تصيح منه من طول السنين يا استاذ الصبان ، ولا احد سمع لنا صوت ..

قالوا في المثل // هذا بلا ابوك يا عقاب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53362
منذ 14 دقيقة
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن

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أحدث التعليقات

سعودي
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا
أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..

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