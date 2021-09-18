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وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم (فيديو)

منذ 14 ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إن المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين كلها.

وأضاف أن اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم، وإنما هو يوم يتذكر فيه الناس ما أنعم الله به عليهم من توحيد المملكة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "mbc في أسبوع"، المذاع على قناة mbc.

ولفت إلى أن المملكة لا يراهن عليها في التمسك بالكتاب والسنة، مضيفا أن الوزارة تعمل وفقا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن الأئمة ملتزمين بتطبيق التوجيهات التي توجه إليهم بخصوص خطبة الجمعة، مضيفا أن الانظمة تطبق بكل ما بها من تعليمات.

كما أكد أن الانتقادات التي توجه للوزارة وقراراتها تأتي من أعداء المملكة في الخارج التي ترغب في نشر الفتنة وكسر هيبة المواطن السعودي، مؤكدًا أن الشعب السعودي يد واحدة.

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عبداللطيف آل الشيخ
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السنة
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 14
منذ 14 ساعة
ليس كل من انتقدك هو عدو للوطن
وليس كل من مدحك هو يحب للوطن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17441
منذ 9 ساعات
تم
Ali
Ali عدد التعليقات : 130
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قواكم الله وسدد على سبيل الحق والخير خطاكم يالعيون الساهرة..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
الجنتل -2011
يالله ياابها كل مااشوفها احن لها
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له،
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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