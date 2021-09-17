صورة.. ظهور نادر للممثلة عبلة كامل

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية عبلة كامل، في صورة حديثة لها، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، الموافق 17 سبتمبر.
وتصدرت عبلة كامل محركات البحث، بعد تداول أحدث صورة لها، خاصة مع تغيبها عن الأضواء، وجمهورها لعدة سنوات.
يذكر أن آخر عمل فني لعبلة كامل هو المسلسل التلفزيوني "سلسال الدم"، الذي شاركها بطولته الفنان رياض الخولي.
وكان الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، صرح في وقت سابق بأنها تقرأ عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور.