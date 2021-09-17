نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة.. ظهور نادر للممثلة عبلة كامل

منذ 5 ساعات
1576
2
صورة.. ظهور نادر للممثلة عبلة كامل

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية عبلة كامل، في صورة حديثة لها، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، الموافق 17 سبتمبر.

وتصدرت عبلة كامل محركات البحث، بعد تداول أحدث صورة لها، خاصة مع تغيبها عن الأضواء، وجمهورها لعدة سنوات.

يذكر أن آخر عمل فني لعبلة كامل هو المسلسل التلفزيوني "سلسال الدم"، الذي شاركها بطولته الفنان رياض الخولي.

وكان الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، صرح في وقت سابق بأنها تقرأ عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور.

مصر
فن
عبلة كامل
سلسال الدم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53362
منذ 59 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134419
منذ 34 دقيقة
افااا ياالمطوعه .. مايصير يامعوده مايصير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعودي
كلام سليم جدا وياليت يطبق فورا
أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..

أخر الأخبار

الأمير سطام: "لبنان انتهى"
الأمير سطام: "لبنان انتهى"
منذ 7 دقائق 1131
وظائف بالشركة السعودية للأدوات المعدنية "ساكو"
وظائف بالشركة السعودية للأدوات المعدنية "ساكو"
منذ 23 دقيقة 1155
مدير شركة خفض راتبه ورهن منزليه لرفع أجور موظفيه
مدير شركة خفض راتبه ورهن منزليه لرفع أجور موظفيه
منذ 26 دقيقة 184
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ 40 دقيقة 1249
حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت
منذ 50 دقيقة 1249
عضو شورى سابق: "يجب طلب العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة"
عضو شورى سابق: "يجب طلب العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة"
منذ ساعة 1338
فيديو.. أميرة الناصر تسخر من تعرض أثير الحلوة للعنف
فيديو.. أميرة الناصر تسخر من تعرض أثير الحلوة للعنف
منذ ساعة 664
الغدير: "الاقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة وأصبح صعب الفطام"
الغدير: "الاقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة وأصبح صعب الفطام"
منذ ساعة 1334
الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"
الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"
منذ ساعتين 1941
سمية الخشاب عن كثرة زيجاتها: "كله بالحلال"
سمية الخشاب عن كثرة زيجاتها: "كله بالحلال"
منذ ساعتين 1474