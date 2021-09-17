لبنانية تحصل على البنزين بـ "قبلة"

بيروت (صدى):
بالتزامن مع أزمة الوقود التي يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة، استطاعت فتاة لبنانية الحصول على ليترات من البنزين لسيارتها بطريقة غريبة.
وتمكنت الفتاة من الحصول على البنزين من سائق صهريج مقابل قبلة منها، في مشهد أثار الجدل في لبنان.
واعتبر البعض أن خطوة الفتاة كانت ذكية للحصول على كمية من البنزين المفقود في الأسواق اللبنانية.
وكانت وثيقة رسمية، ذكرت أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30% أمس الجمعة، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%.
ويشهد لبنان أزمة في المحروقات تزامنا مع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.