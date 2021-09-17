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وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم (فيديو)

منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إن المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين كلها.

وأضاف أن اليوم الوطني لم يكن عيدًا من أجل أن يُحرم، وإنما هو يوم يتذكر فيه الناس ما أنعم الله به عليهم من توحيد المملكة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "mbc في أسبوع"، المذاع على قناة mbc.

ولفت إلى أن المملكة لا يراهن عليها في التمسك بالكتاب والسنة، مضيفا أن الوزارة تعمل وفقا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن الأئمة ملتزمين بتطبيق التوجيهات التي توجه إليهم بخصوص خطبة الجمعة، مضيفا أن الانظمة تطبق بكل ما بها من تعليمات.

كما أكد أن الانتقادات التي توجه للوزارة وقراراتها تأتي من أعداء المملكة في الخارج التي ترغب في نشر الفتنة وكسر هيبة المواطن السعودي، مؤكدًا أن الشعب السعودي يد واحدة.

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التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 14
منذ 20 دقيقة
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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه ذكرني بوحده من قريباتي اول ما نزلت هذي النوعيه جابه ولدها ومسكته وخيطته ويوم جاء والى مخيط عن فوق ركبته قالن من خيطه...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عندما يغيب المساء
وع وعوووووه
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن
عندما يغيب المساء
والله أكثر من يكسب شركه الاتصالات

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