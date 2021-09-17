كاميرات مراقبة تفضح عراقي جر فتاة وحاول اغتصابها

لندن (صدى):
ساهمت كاميرات المراقبة في تمكين عامل من إيقاف جريمة اغتصاب كاد أن يقوم بها لاجئ عراقي في بريطانيا.
وكان اللاجئ "تركي التركي"، البالغ من العمر 26 عاما، في موعد غرامي مع الفتاة البريطانية، لكنه خدرها ثم جرها إلى مقعد الحديقة.
وانتبه العامل على كاميرات المراقبة لجر الشاب للفتاة بطريقة غريبة، فأدرك أن الفتاة فاقدة للوعي، وأنها ستتعرض للاغتصاب.
وسارع العامل بالصراخ من مكبر الصوت، وأمره بالابتعاد عنها، وأن الشرطة في طريقها للقبض عليه، وتم بالفعل ضبطه والحكم عليه بالسجن 8 سنوات، بجانب ترحيله بعد إنهاء عقوبته.