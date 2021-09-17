نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كاميرات مراقبة تفضح عراقي جر فتاة وحاول اغتصابها

منذ ساعة
542
1
كاميرات مراقبة تفضح عراقي جر فتاة وحاول اغتصابها

لندن (صدى):
ساهمت كاميرات المراقبة في تمكين عامل من إيقاف جريمة اغتصاب كاد أن يقوم بها لاجئ عراقي في بريطانيا.

وكان اللاجئ "تركي التركي"، البالغ من العمر 26 عاما، في موعد غرامي مع الفتاة البريطانية، لكنه خدرها ثم جرها إلى مقعد الحديقة.

وانتبه العامل على كاميرات المراقبة لجر الشاب للفتاة بطريقة غريبة، فأدرك أن الفتاة فاقدة للوعي، وأنها ستتعرض للاغتصاب.

وسارع العامل بالصراخ من مكبر الصوت، وأمره بالابتعاد عنها، وأن الشرطة في طريقها للقبض عليه، وتم بالفعل ضبطه والحكم عليه بالسجن 8 سنوات، بجانب ترحيله بعد إنهاء عقوبته.

اغتصاب
بريطانيا
حديقة
لاجئ
عراق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134383
منذ ساعة
المثل قال // يا غريب كن اديب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
معروفين سواقين البلدية تعال تفرج كوبري بريمان هدى الشام اقسم بالله شي جنوني ولا حد يكلمهم
الوفا طبعي
اذا ماتدبلت ماتخفضت
ابو محمد 😎 ✍️
وبعدين .....؟؟
ابو وليد
هههه حتى النصر ابو خرقه صفر آسيا ولقم من الهلال 3 او 4 مرات 5 في عين ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

الحج والعمرة تعلن تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية
الحج والعمرة تعلن تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية
منذ 41 ثانية 1001
مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان ومزيج من لاعبي الهلال والنصر في يناير المقبل
مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان ومزيج من لاعبي الهلال والنصر في يناير المقبل
منذ 7 دقائق 1156
لقاء ودي أخوي يجمع ولي العهد مع أمير قطر في البحر الأحمر (صورة)
لقاء ودي أخوي يجمع ولي العهد مع أمير قطر في البحر الأحمر (صورة)
منذ 11 دقيقة 1324
المملكة تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
المملكة تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
منذ 20 دقيقة 1175
بالفيديو .. فئات تُقدم لهم خدمات "الأحوال المدنية" في منازلهم
بالفيديو .. فئات تُقدم لهم خدمات "الأحوال المدنية" في منازلهم
منذ 24 دقيقة 1434
الموت يُغيب نجل الفنان "غانم الصالح"
الموت يُغيب نجل الفنان "غانم الصالح"
منذ 32 دقيقة 738
الزهراني: إدارة الأهلي أخطأت في اختيار المدرب واللاعبين الأجانب
الزهراني: إدارة الأهلي أخطأت في اختيار المدرب واللاعبين الأجانب
منذ 43 دقيقة 1250
فاوتشي يرد على مزاعم نيكي ميناج بشأن تسبب لقاحات كورونا في العجز الجنسي
فاوتشي يرد على مزاعم نيكي ميناج بشأن تسبب لقاحات كورونا في العجز الجنسي
منذ 53 دقيقة 379
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح وظائف شاغرة
منذ ساعة 1485
خليجية تمزح مع الحلال
خليجية تمزح مع الحلال
منذ ساعة 943