امرأة تكتشف خيانة زوجها لها في شرفة شقة

القاهرة (صدى):
شهدت شرفة إحدى الشقق المصرية علاقات آثمة بين رجل وامرأة مطلقة، الأمر الذي عكر صفو حياة زوجة الأول التي أنجبت منه 4 أبناء يعانون من كهرباء زائدة في المخ.
وقالت الزوجة في دعوى نفقة رفعتها على زوجها أنها تزوجت منذ 18 عاما بعد أن جمعتهما قصة حب، مضيفة أنها قبلت أن تقيم في منزل والدة زوجها لكونه لا يملك المال الكافي لشراء أو إيجار منزل آخر.
وأشارت إلى أنها تشاجرت في إحدى المرات مع حماتها فتدخل زوجها، وترك على إثر ذلك المنزل وأقام لدى شقيقته.
وأضافت أن شقيقة زوجها كانت حينها تستضيف صديقتها المطلقة، وخصصت لها غرفة للنوم بها، مشيرة إلى أن زوجها تقرب من المرأة المطلقة، ومع تكرار رؤيتهما لبعض أقاما علاقة آثمة في شرفة الشقة.
ولفتت إلى أن شقيقة زوجها اكتشفت أن صديقتها حامل من شقيقها، فقامت بطردهما من شقتها، وقامت الثانية بإجهاض الجنين حتى لا يفتضح أمرها لكونها أقامت علاقة آثمة في شهور العدة.
ونوهت الزوجة أن زوجها تزوج صديقة شقيقته عرفيا ثم رسميًا، وأنجب منها طفلين، ورفض الإنفاق عليها وعلى أولاده الأربعة، فقررت أن تذهب للمحكمة لاستعادة حقها.