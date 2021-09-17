نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تكتشف خيانة زوجها لها في شرفة شقة

منذ ساعة
995
1
امرأة تكتشف خيانة زوجها لها في شرفة شقة

القاهرة (صدى):
شهدت شرفة إحدى الشقق المصرية علاقات آثمة بين رجل وامرأة مطلقة، الأمر الذي عكر صفو حياة زوجة الأول التي أنجبت منه 4 أبناء يعانون من كهرباء زائدة في المخ.

وقالت الزوجة في دعوى نفقة رفعتها على زوجها أنها تزوجت منذ 18 عاما بعد أن جمعتهما قصة حب، مضيفة أنها قبلت أن تقيم في منزل والدة زوجها لكونه لا يملك المال الكافي لشراء أو إيجار منزل آخر.

وأشارت إلى أنها تشاجرت في إحدى المرات مع حماتها فتدخل زوجها، وترك على إثر ذلك المنزل وأقام لدى شقيقته.

وأضافت أن شقيقة زوجها كانت حينها تستضيف صديقتها المطلقة، وخصصت لها غرفة للنوم بها، مشيرة إلى أن زوجها تقرب من المرأة المطلقة، ومع تكرار رؤيتهما لبعض أقاما علاقة آثمة في شرفة الشقة.

ولفتت إلى أن شقيقة زوجها اكتشفت أن صديقتها حامل من شقيقها، فقامت بطردهما من شقتها، وقامت الثانية بإجهاض الجنين حتى لا يفتضح أمرها لكونها أقامت علاقة آثمة في شهور العدة.

ونوهت الزوجة أن زوجها تزوج صديقة شقيقته عرفيا ثم رسميًا، وأنجب منها طفلين، ورفض الإنفاق عليها وعلى أولاده الأربعة، فقررت أن تذهب للمحكمة لاستعادة حقها.

شقة
طلاق
محكمة
خيانة
شرفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134383
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
معروفين سواقين البلدية تعال تفرج كوبري بريمان هدى الشام اقسم بالله شي جنوني ولا حد يكلمهم
الوفا طبعي
اذا ماتدبلت ماتخفضت
ابو محمد 😎 ✍️
وبعدين .....؟؟
ابو وليد
هههه حتى النصر ابو خرقه صفر آسيا ولقم من الهلال 3 او 4 مرات 5 في عين ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

الحج والعمرة تعلن تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية
الحج والعمرة تعلن تمكين 10 ملايين معتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية
منذ 22 ثانية 999
مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان ومزيج من لاعبي الهلال والنصر في يناير المقبل
مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان ومزيج من لاعبي الهلال والنصر في يناير المقبل
منذ 7 دقائق 1144
لقاء ودي أخوي يجمع ولي العهد مع أمير قطر في البحر الأحمر (صورة)
لقاء ودي أخوي يجمع ولي العهد مع أمير قطر في البحر الأحمر (صورة)
منذ 10 دقائق 1321
المملكة تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
المملكة تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
منذ 19 دقيقة 1175
بالفيديو .. فئات تُقدم لهم خدمات "الأحوال المدنية" في منازلهم
بالفيديو .. فئات تُقدم لهم خدمات "الأحوال المدنية" في منازلهم
منذ 24 دقيقة 1431
الموت يُغيب نجل الفنان "غانم الصالح"
الموت يُغيب نجل الفنان "غانم الصالح"
منذ 31 دقيقة 721
الزهراني: إدارة الأهلي أخطأت في اختيار المدرب واللاعبين الأجانب
الزهراني: إدارة الأهلي أخطأت في اختيار المدرب واللاعبين الأجانب
منذ 42 دقيقة 1245
فاوتشي يرد على مزاعم نيكي ميناج بشأن تسبب لقاحات كورونا في العجز الجنسي
فاوتشي يرد على مزاعم نيكي ميناج بشأن تسبب لقاحات كورونا في العجز الجنسي
منذ 53 دقيقة 379
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح وظائف شاغرة
منذ ساعة 1478
خليجية تمزح مع الحلال
خليجية تمزح مع الحلال
منذ ساعة 939