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كاريلي يكشف عن سبب فشل بريجوفيتش مع الاتحاد 

منذ 11 ساعة
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كاريلي يكشف عن سبب فشل بريجوفيتش مع الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
تحدث المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن سبب فشل المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مع الاتحاد.

وقال فابيو كاريلي، إن فشل المهاجم الصربي بريجوفيتش، مع الاتحاد يعود إلى نجوم الفريق أنفسهم"، مشيرا إلى أن الاتحاد، لا يملك جناح مميز، يساعد بريجوفيتش، حيث يفضل الثلاثي فهد المولد وعبدالعزيز البيشي.

وأوضح أن أسلوب لعب بريجوفيتش، يعتمد على استقبال العرضيات من الأجنحة، وتحويلها داخل الشباك، مشيرا: "كنت صريح مع النجم الصربي، وأخبرته أن أسلوب لعبه لا يناسب الفريق، وعليه الرحيل".

 

 

الاتحاد
فهد المولد
فابيو كاريلي
أليكساندر بريجوفيتش
عبدالعزيز البيشي.

التعليقات

ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 5
منذ 36 دقيقة
مافيا كوره

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بوتين من الحظر الصحي بينكت نكت صحية
د محمد ماجد بخش
ورحل حكيم بلد المليون شهيد
**""'سهم'""**😊
😂🤣🤣🤣😂
د محمد ماجد بخش
تم
ابو عبدالله
مافيا كوره

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