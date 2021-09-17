كاريلي يكشف عن سبب فشل بريجوفيتش مع الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
تحدث المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن سبب فشل المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مع الاتحاد.
وقال فابيو كاريلي، إن فشل المهاجم الصربي بريجوفيتش، مع الاتحاد يعود إلى نجوم الفريق أنفسهم"، مشيرا إلى أن الاتحاد، لا يملك جناح مميز، يساعد بريجوفيتش، حيث يفضل الثلاثي فهد المولد وعبدالعزيز البيشي.
وأوضح أن أسلوب لعب بريجوفيتش، يعتمد على استقبال العرضيات من الأجنحة، وتحويلها داخل الشباك، مشيرا: "كنت صريح مع النجم الصربي، وأخبرته أن أسلوب لعبه لا يناسب الفريق، وعليه الرحيل".