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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة، متوقعا أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد:"تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة".

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

حالة الطقس
الغبار
منطقة مكة
الرياح السطحية
الرؤية الأفقية
الأتربة
السواحل الجنوبية
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134373
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

4everx2
انا الحقيقة لا اعترض ع المخالفات ابداً ولكن هنالك عدة أمور فيها تحتاج إعادة نظر أولها ان اسعار المخالفات مبالغ به بقوة وثانياً لايوجد...
فارس المطيري
هل القضيه اخلاقيه تعتبر مخله بالشرف
فارس المطيري
هل القضيه اخلاقيه تعتبر مخله بالشرف
المهم
خير مافيه
ط 🍹🍹🍹
معروف بأن المستحيلات هي 3 : الغول والعنقاء والخل الوفي ولكنها في زماننا هذا اصبحت 4 والرابعة هي تخفيض او إلغاء المخالفات المرورية ....

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