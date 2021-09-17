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سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة

منذ ساعتين
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سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة

علي القحطاني (صدى):
أعلنت سنغافورة عن تخفيف قيود السفر على المسافرين القادمين اليها من المملكة بعد أن وضعت المملكة في دول الفئة الثانية التي تأتي ضمن الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19.

وذكرت تقارير واردة من سنغافورة، اليوم الجمعة، أن المسافرين من السعوديين يمكنهم دخول البلاد بقيود منخفضة اعتباراً من يوم 22 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن سنغافورة صنفت البلدان إلى 4 فئات، حيث تعد الفئة الأولى الأقل خطورة للإصابة بعدوى كورونا، في حين أن البلدان الأكثر خطورة تقع في الفئة الرابعة.

وأضافت المصادر أنه سيتعين على المسافرين المغادرين من المملكة ومن البلدان المصنّفة في الفئة الثانية (كندا، أستراليا ألمانيا، بروناي، كوريا، نيوزيلندا) تقديم شهادة فحص كورونا قبل السفر بـ 48 ساعة من السفر، كما سيتعيّن عليهم إجراء اختبار آخر عند الوصول.

وتابعت أنه سيفرض على جميع المسافرين من البلدان في الفئة الثانية ضرورة العزل لمدة 7 أيام مع إجراء فحص كورونا في اليوم السابع.

المملكة
سنغافورة
كورونا
المسافرين
قيود كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134373
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

4everx2
انا الحقيقة لا اعترض ع المخالفات ابداً ولكن هنالك عدة أمور فيها تحتاج إعادة نظر أولها ان اسعار المخالفات مبالغ به بقوة وثانياً لايوجد...
فارس المطيري
هل القضيه اخلاقيه تعتبر مخله بالشرف
فارس المطيري
هل القضيه اخلاقيه تعتبر مخله بالشرف
المهم
خير مافيه
ط 🍹🍹🍹
معروف بأن المستحيلات هي 3 : الغول والعنقاء والخل الوفي ولكنها في زماننا هذا اصبحت 4 والرابعة هي تخفيض او إلغاء المخالفات المرورية ....

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