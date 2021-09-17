نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة
1714
1
«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 64 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 6حالات وفاة جديدة.

المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134371
منذ 18 دقيقة
الحمد لله على كل حال ..

.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

أخر الأخبار

لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق بالدمام قبل 66 عاما
لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق بالدمام قبل 66 عاما
منذ 27 دقيقة 1458
"لوسيد" تُزيح "تسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
"لوسيد" تُزيح "تسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
منذ 32 دقيقة 1506
سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة
سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة
منذ 37 دقيقة 1521
«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 42 دقيقة 1714
وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي
وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي
منذ 52 دقيقة 717
إزاحة الستار عن سيارة فورد فييستا 2022 فيس ليفت الجديدة
إزاحة الستار عن سيارة فورد فييستا 2022 فيس ليفت الجديدة
منذ 57 دقيقة 1636
بالفيديو.. طبيب بالأحساء يتحدث عن هوايته للنجارة وبناءه أكواخ خشبية بتصاميم حديثة
بالفيديو.. طبيب بالأحساء يتحدث عن هوايته للنجارة وبناءه أكواخ خشبية بتصاميم حديثة
منذ ساعة 1676
بالفيديو.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ
بالفيديو.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ
منذ ساعة 1678
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1616
بالفيديو.. قصة طبيب استكمل مسيرة والدته التطوعية وأبرز المواقف التي مرت عليه
بالفيديو.. قصة طبيب استكمل مسيرة والدته التطوعية وأبرز المواقف التي مرت عليه
منذ ساعة 1670