تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 42 دقيقة
1714
1
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 64 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 6حالات وفاة جديدة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
التقرير اليومي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134371
منذ 18 دقيقة
الحمد لله على كل حال ..
.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..
أخر الأخبار
لقطات تاريخية من استقبال الملك سعود لملك العراق بالدمام قبل 66 عاما
منذ 27 دقيقة
1458
"لوسيد" تُزيح "تسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
منذ 32 دقيقة
1506
سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة
منذ 37 دقيقة
1521
«الصحة»: تسجيل 75حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 42 دقيقة
1714
وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي
منذ 52 دقيقة
717
إزاحة الستار عن سيارة فورد فييستا 2022 فيس ليفت الجديدة
منذ 57 دقيقة
1636
بالفيديو.. طبيب بالأحساء يتحدث عن هوايته للنجارة وبناءه أكواخ خشبية بتصاميم حديثة
منذ ساعة
1676
بالفيديو.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ
منذ ساعة
1678
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة
1616
بالفيديو.. قصة طبيب استكمل مسيرة والدته التطوعية وأبرز المواقف التي مرت عليه
منذ ساعة
1670