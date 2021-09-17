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إنقاذ عريس من مصعد عالق قبل زفافه بدقائق

منذ ساعتين
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إنقاذ عريس من مصعد عالق قبل زفافه بدقائق

واشنطن (صدى):
تعرض عريس أمريكي لموقف صادم كاد أن يودي بحياته، حيث علق هو وأصدقائه داخل مصعد أثناء انطلاقهم في الطريق إلى حفل الزفاف.

تفصيلا، كان العريس الأمريكي يركض مسرعًا برفقة أصدقائه متأخرين على حفل الزفاف بالكنيسة، عندما علقوا فجأة داخل مصعد في إميريفيل.

وحضر رجال الإطفاء في مقاطعة ألاميدا مسرعين قبل اختناقهم لإنقاذهم وساعدوهم علي الخروج بأمان من المصعد في الوقت المناسب لحفل الزفاف.

وقالت وحدة طوارئ ألاميدا القصة عبر حسابها الرسمي في تويتر : "استجابت فرقة Engine 35 لمكالمة تفيد بوجود 8 أشخاص محاصرين داخل مصعد في Emeryville، وكان ركاب المصعد عريسًا ورفقاءه الذين تأخروا على حفل زفافه.. تمكن الطاقم من المساعدة في إخراجهم من المصعد والوصول إلى حفل الزفاف في الوقت المناسب".

حفل زفاف
مصعد
عريس أمريكي
تعطل المصعد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134371
منذ ساعة
عريس مقرود ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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