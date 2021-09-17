إنقاذ عريس من مصعد عالق قبل زفافه بدقائق

واشنطن (صدى):
تعرض عريس أمريكي لموقف صادم كاد أن يودي بحياته، حيث علق هو وأصدقائه داخل مصعد أثناء انطلاقهم في الطريق إلى حفل الزفاف.
تفصيلا، كان العريس الأمريكي يركض مسرعًا برفقة أصدقائه متأخرين على حفل الزفاف بالكنيسة، عندما علقوا فجأة داخل مصعد في إميريفيل.
وحضر رجال الإطفاء في مقاطعة ألاميدا مسرعين قبل اختناقهم لإنقاذهم وساعدوهم علي الخروج بأمان من المصعد في الوقت المناسب لحفل الزفاف.
وقالت وحدة طوارئ ألاميدا القصة عبر حسابها الرسمي في تويتر : "استجابت فرقة Engine 35 لمكالمة تفيد بوجود 8 أشخاص محاصرين داخل مصعد في Emeryville، وكان ركاب المصعد عريسًا ورفقاءه الذين تأخروا على حفل زفافه.. تمكن الطاقم من المساعدة في إخراجهم من المصعد والوصول إلى حفل الزفاف في الوقت المناسب".