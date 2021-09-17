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حقيقة صدور قرار بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 75%

منذ ساعتين
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حقيقة صدور قرار بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 75%

الرياض (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة كاذبة تفيد بصدور قرارٍ من إدارة المرور بتخفيض المخالفات المرورية إلى ٧٥ % ولمدة ٣٠ يوما ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ٠١ / ١٤٤٣ حتى ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٣ تسهيلاً للمواطنين والمقيمين.

وبالتحري تبين أنه لا صحة للرسالة المتداولة عن صدور قرار بتخفيض المخالفات المرورية إلى ما نسبته 75% لمدة شهر، والرسالة المتكررة سنوياً سبق أن نفاها المرور عدة مرات.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر، والضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

المرور
أبشر
المخالفات المرورية
تخفيض المخالفات المرورية

التعليقات

بوسامح
بوسامح عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
تخفيض مستحيل ممكن يضاعفون المخالفات هذا غير مستغرب من شركة المرور
فهد
فهد عدد التعليقات : 55
منذ ساعة
شركه المرور الوحيده بالعالم الي مايوجد عندها لاتقسيط ولا تخفيض
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134370
منذ ساعة
الله يعين على العجرفه المبالغ فيهاا باالحيل ..
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17313
منذ 47 دقيقة
والله اني عارف انها غير صحيحة من اول ما جتني .. هذا شيء مستحيل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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