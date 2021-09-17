امرأة تكتشف إصبعا بشريا داخل ساندوتش "برجر" أثناء المضغ

مدريد (صدى):
اكتشفت امرأة وهي تأكل وجبتها داخل مطعم أن ما مضغته كان اصبعا بشريا داخل “ساندوتش برجر” التي اعتادت تناولها داخل نفس المطعم.
وقالت المرأة إنها كانت تتناول وجبتها في أحد فروع مطعم يقدم البرجر في منطقة «سانتا كروز دي لا ساريا»، وهو أحد سلاسل الطعام المفضلة لديها، ولكن بعد مضغ شيء غير مألوف، أصيبت بالصدمة والاشمئزاز.
ونشرت المرأة صور للإصبع المتعفن عبر صفحتها، إلى جانب مقاطع فيديو له، َتنتظر التحدث إلى ممثل الشركة الذي عرض عليها أن تطلب أي شئ كتعويض.
وقال ممثل مطعم «هوت برجر» الشهير في بوليفيا، إن البرجر يصل إلى المتجر مُجهزًا مسبقًا ولم يحدث لشيء مثل ذلك الأمر من قبل.
في حين قالت في مقطع الفيديو: «ها نحن هنا في مطعم هوت برجر الرائع حيث انتهى الأمر بإصبع بشري مقطوع في البرجر الخاص بي».