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امرأة تكتشف إصبعا بشريا داخل ساندوتش "برجر" أثناء المضغ

منذ 3 ساعات
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امرأة تكتشف إصبعا بشريا داخل ساندوتش "برجر" أثناء المضغ

مدريد (صدى):
اكتشفت امرأة وهي تأكل وجبتها داخل مطعم أن ما مضغته كان اصبعا بشريا داخل “ساندوتش برجر” التي اعتادت تناولها داخل نفس المطعم.

وقالت المرأة إنها كانت تتناول وجبتها في أحد فروع مطعم يقدم البرجر في منطقة «سانتا كروز دي لا ساريا»، وهو أحد سلاسل الطعام المفضلة لديها، ولكن بعد مضغ شيء غير مألوف، أصيبت بالصدمة والاشمئزاز.

ونشرت المرأة صور للإصبع المتعفن عبر صفحتها، إلى جانب مقاطع فيديو له، َتنتظر التحدث إلى ممثل الشركة الذي عرض عليها أن تطلب أي شئ كتعويض.

وقال ممثل مطعم «هوت برجر» الشهير في بوليفيا، إن البرجر يصل إلى المتجر مُجهزًا مسبقًا ولم يحدث لشيء مثل ذلك الأمر من قبل.

في حين قالت في مقطع الفيديو: «ها نحن هنا في مطعم هوت برجر الرائع حيث انتهى الأمر بإصبع بشري مقطوع في البرجر الخاص بي».

ساندوتش
برجر
إصبع بشري
سانتا كروز دي لا ساريا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134371
منذ ساعة
الله يقرفكم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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