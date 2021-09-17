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بالفيديو.. آراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج

منذ 52 دقيقة
1767
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بالفيديو.. آراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج

علي القحطاني (صدى):
تعتبر فترة الملكة من أهم الفترات التي يمر بها أي زوجين حتى يتمكنوا من معرفة بعضهما بشكل أكبر، وهي من المراحل التي تؤثر بشكل كبير على قراراتهم وحياتهم المستقبلية.

ورصد تقرير مصور على قناة روتانا خليجية اراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج.

وأكد البعض أن فترة الملكة المناسبة يجب ألا تكون أكثر من شهر أو شهرين، مبينين أنه في حال زاد الوقت أكثر من ذلك سوف يحدث مشاكل عديدة.

بينما توقع آخرين أن فترة الملكة يمكن أن تكون سنة حتى يتم التعارف الشخصين على بعضهما. بشكل كامل وبناءا على تلك المعرفة يمكن أن يستكملوا طريقهما أو يفترقون.

الزواج
روتانا خليجية
فترة الملكة
آراء المواطنين

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83000
منذ 27 دقيقة
اول كانت سنين ولكن في ذل الزمان الأحسن ما تطول حدها 4 اشهر
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83000
منذ 25 دقيقة
اول كانت سنين ولكن في ذل الزمان الأحسن ما تطول حدها 4 أشهر وبدون خفه زيارات خذني جيتك بلاها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3876
منذ 10 دقائق
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين المتملكين خربوها ووصلت الامور لانهم يبطلون ويتلاعنون وكل واحد فيهم عرف اسرار الثاني والبنت راحت سمعتها وممكن تكون انفضت بكارتها بنفس فترة الملكة بل ان فيها حمل وما حصل لا حفل ولا غيره والرجل خسر امواله واشتغلي يامحاكم. بلا فترة ملكة بلا خرابيط التعارف بين الزوجين في حياتهم وبيتهم ولكن باحترام كل واحد للثاني وتطبيق شرع الله والرحمة والمودة وغير كذا كله خرابيط. ✋

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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