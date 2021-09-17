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بالفيديو.. قصة رجل أعمال معطاء تعرض لأزمة مالية

منذ ساعتين
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بالفيديو.. قصة رجل أعمال معطاء تعرض لأزمة مالية

الرياض (صدى):
روى الإعلامي إسماعيل العمري قصة رجل أعمال تعرض لأزمة مالية أوقف بسببها، وردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدما علم بسداده ديون الآخرين.

وقال العمري، خلال حديثه على قناة "الرسالة"، إن رجل الأعمال كان يعطي المحتاجين ويسدد ديون الآخرين، ولكن تعرض لأزمة مالية جعلت الديوناً تتراكم عليه دخل على إثرها التوقيف.

وأضاف أن صديق له ذهب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكان حينها أميراً للرياض وروى له قصة رجل الأعمال والظرو ف التي يمر بها.

وتابع"أن الملك سلمان قدم 500 ألف ريال لرجل الأعمال لإنهاء أزمته وسداد ديونه لإخراجه من السجن لكن الأخير وزعها على الموقوفين معه لإنهاء مديونياتهم وإطلاق سراحهم رغم ما يعانيه من الديون.

واستكمل : عندما علم الملك سلمان بما فعله رجل الأعمال، قرر سداد جميع ديونه وإطلاق سراحه.

خادم الحرمين
الملك سلمان
رجل أعمال
التوقيف
إسماعيل العمري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17428
منذ 9 دقائق
لو ما حددت قدر المبلغ .. أفضل .. لأن المواطن يعطي أخيه عندما يتعثر.. وهذا ديدن الصداقة والأخوة والمحبة .. بصرف النظر عن حاكمية الحاكم .

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أحدث التعليقات

بوسامح
تخفيض مستحيل ممكن يضاعفون المخالفات هذا غير مستغرب من شركة المرور
د محمد ماجد بخش
لو ما حددت قدر المبلغ .. أفضل .. لأن المواطن يعطي أخيه عندما يتعثر.. وهذا ديدن الصداقة والأخوة والمحبة .. بصرف النظر عن حاكمية...
د محمد ماجد بخش
هنا .. الكويت
أبوخالد إبن سمومة
الله يرحم من مات ويشفي المصاب.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لأندية الوطن، النصر والهلال..

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