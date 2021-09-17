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طرق بسيطة تساعد في كشف الحمل في المنزل

منذ ساعة
1617
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طرق بسيطة تساعد في كشف الحمل في المنزل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر كشف الحمل عن طريق اختباري البول والدم من الطرق التي تتبعها السيدات لمعرفة الحمل والتأكد من وجوده.

ويمكن للسيدات استخدام وسائل أخرى يمكن للمرأة اتباعها لفحص الحمل دون الحاجة للذهاب لصيدلية ولا حتى معمل التحاليل، ولكن بالاعتماد على بعض الأشياء المتوفرة في المنزل، وفقًا لموقعي "Health line" "Only my health"

الملح

يساعد ملح الطعا في الكشف عن وجود حمل، عن طريق إجراء اختبار بسيط يعتمد على جمع عينة من البول الصباحي في كوب شفاف نظيف، ثم إضافة ملعقتين من ملح الطعام له وترك المزيج لعدة دقائق، إذا تغير شكل البول بمعنى وجود بعد التكتلات به أو تغير لونه وأصبح مائل للأبيض فيعني ذلك وجود حمل.

الخل الأبيض

يعتمد ذلك الاختبار على وضع قطرات من الخل الأبيض على عينة من البول ثم الانتظار لبضع دقائق، فإذا تغير اللون قد يؤشر ذلك على وجود حمل، وتكون النتائج سلبية عندما لا يتغير اللون، وقد تحتاج نتيجة الاختبار للانتظار للتأكد من النتيجة.

الكلور

يعتمد ذلك على جمع عينتين الأولى من البول والأخرى من الكلور، ثم يتم دمجهم، وتكون النتيجة إيجابية أي يوجد حمل إذا حدث تفاعل وفوران في البول بمجرد سكب الكلور عليه، ولكن إذا لم يحدث أي تفاعل فقد يعني ذلك عدم حدوث حمل، ويشترط أن يتم تنفيذ ذلك الاختبار من خلال عينة البول الأولى في اليوم.

السكر

يمكن الاستعانة بالسكر لاجراء اختبار حمل سريع، وذلك من خلال مزج ملعقتين من السكر في عينة من البول الصباحي، فعندما يتكتل السكر وتتماسك حبيباته فقد يعني ذلك وجود حمل أما إذا لم تحدث أي تأثيرات فقد يدل ذلك على أن النتيجة سلبية.

بيكربونات الصوديوم

يعتبر بيكربونات الصوديوم وسيلة منزلية أخرى تساعد في الكشف عن وجود حمل، فعندما تدمج بيكربونات الصوديوم مع عينة من البول الصباحية فيحدث فوران بسيط في ذلك المزج، قد يكون ذلك مؤشر على حدوث الحمل، وإذا لم يحدث يعني ذلك أن النتيجة سلبية، وجميع تلك الاختبارات قد لا تكون دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها كليًا ولكن يجب مراجعة الطبيب.

الملح
كشف الحمل
اختبار الدم
فحص الحمل
الخل الأبيض

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83000
منذ 56 دقيقة
والله ما صار حمل ذا كل مكونات المطبخ استخدمت إلى تشك انا حامل تروح المستشفى
مابقى إلى الطحين والزيت وتطلع كيك اسفنجي

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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