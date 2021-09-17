طرق بسيطة تساعد في كشف الحمل في المنزل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر كشف الحمل عن طريق اختباري البول والدم من الطرق التي تتبعها السيدات لمعرفة الحمل والتأكد من وجوده.
ويمكن للسيدات استخدام وسائل أخرى يمكن للمرأة اتباعها لفحص الحمل دون الحاجة للذهاب لصيدلية ولا حتى معمل التحاليل، ولكن بالاعتماد على بعض الأشياء المتوفرة في المنزل، وفقًا لموقعي "Health line" "Only my health"
الملح
يساعد ملح الطعا في الكشف عن وجود حمل، عن طريق إجراء اختبار بسيط يعتمد على جمع عينة من البول الصباحي في كوب شفاف نظيف، ثم إضافة ملعقتين من ملح الطعام له وترك المزيج لعدة دقائق، إذا تغير شكل البول بمعنى وجود بعد التكتلات به أو تغير لونه وأصبح مائل للأبيض فيعني ذلك وجود حمل.
الخل الأبيض
يعتمد ذلك الاختبار على وضع قطرات من الخل الأبيض على عينة من البول ثم الانتظار لبضع دقائق، فإذا تغير اللون قد يؤشر ذلك على وجود حمل، وتكون النتائج سلبية عندما لا يتغير اللون، وقد تحتاج نتيجة الاختبار للانتظار للتأكد من النتيجة.
الكلور
يعتمد ذلك على جمع عينتين الأولى من البول والأخرى من الكلور، ثم يتم دمجهم، وتكون النتيجة إيجابية أي يوجد حمل إذا حدث تفاعل وفوران في البول بمجرد سكب الكلور عليه، ولكن إذا لم يحدث أي تفاعل فقد يعني ذلك عدم حدوث حمل، ويشترط أن يتم تنفيذ ذلك الاختبار من خلال عينة البول الأولى في اليوم.
السكر
يمكن الاستعانة بالسكر لاجراء اختبار حمل سريع، وذلك من خلال مزج ملعقتين من السكر في عينة من البول الصباحي، فعندما يتكتل السكر وتتماسك حبيباته فقد يعني ذلك وجود حمل أما إذا لم تحدث أي تأثيرات فقد يدل ذلك على أن النتيجة سلبية.
بيكربونات الصوديوم
يعتبر بيكربونات الصوديوم وسيلة منزلية أخرى تساعد في الكشف عن وجود حمل، فعندما تدمج بيكربونات الصوديوم مع عينة من البول الصباحية فيحدث فوران بسيط في ذلك المزج، قد يكون ذلك مؤشر على حدوث الحمل، وإذا لم يحدث يعني ذلك أن النتيجة سلبية، وجميع تلك الاختبارات قد لا تكون دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها كليًا ولكن يجب مراجعة الطبيب.