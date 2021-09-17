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بالفيديو.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

أميرة خالد (صدى):
غادر الفنان عبدالرحمن الخطيب، المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية حيث كان يعاني من أزمة صحية ألزمت احتجازه بالمستشفى.

ونشر عبدالرحمن الخطيب مقطع فيديو عبر حسابه على " تويتر " وثق من خلاله لحظة وصوله إلى المنزل بعد 29 يوم تقريبًا في المستشفى.

وعلق الفنان عبدالرحمن الخطيب على الفيديو قائلًا : "الحمد وصلت قبل قليل للمنزل بعد29يوما في المستشفي شكرا لكل من سال عني ومن دعى بارك الله فيكم ولا اراكم مكروه".

ويذكر أن الفنان عبد الرحمن الخطيب كان يعاني من أزمة صحية ألزمت احتجازه بالمستشفى، حيث تعرض لبعض المشاكل الصحية في القلب اضطرته لإجراء فحوصات وتحاليل طبية.

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عبدالرحمن الخطيب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17424
منذ 46 دقيقة
شخصية فنية مخضرمة ومتمكنة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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