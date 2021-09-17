بالصور.. نرمين الفقي بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة نرمين الفقى بإطلالة شبابية في آخر جلسة تصوير جديدة لها، حيث ارتدت فستان أنيق وهو الذى ارتدته خلال الحفل الذى حصلت خلاله على جائزة عن أعمالها في رمضان الماضى.
وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق وإسوارة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان
يذكر أن نرمين الفقى استأنفت تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسرعلى ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.