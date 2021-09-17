بالفيديو.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أجريت صباح اليوم (الجمعة) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، لمنطقة شرق وغرب آسيا.
وسيواجه فريق النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي، وذلك يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.
ويلعب فريق الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، عند التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض يوم السبت 16 أكتوبر.
وسيُقام دور نصف نهائي أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر، على أن يُلعب النهائي في 23 نوفمبر 2021.