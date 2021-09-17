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بالفيديو.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعة
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بالفيديو.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أجريت صباح اليوم (الجمعة) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، لمنطقة شرق وغرب آسيا.

وسيواجه فريق النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي، وذلك يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويلعب فريق الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، عند التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض يوم السبت 16 أكتوبر.

وسيُقام دور نصف نهائي أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر، على أن يُلعب النهائي في 23 نوفمبر 2021.

دوري أبطال آسيا
قرعة
نتائج

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2621
منذ 28 دقيقة
البطولة للزعيم،، فلا نامت أعين الجبناء

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
البطولة للزعيم،، فلا نامت أعين الجبناء
يحيى
انا ضد رفع سن التقاعد والمفروض يعطى الخيار للمتقاعد بحيث إن أراد الإكمال ل ٦٥ فيتعاقد معه وإلا يتقاعد.
ابو فارس
ماشاء الله عمرها ٥٢ بنت صغيره
المطيري
انا ضد القرار ل عمر ٦٥ وش بقاء من عمري اتقاعد ع ٥٠ سنه واترك المجال لغيري لشباب الي يبحثون عن العمل
نجاة محمد
يا حليلهم كاهم يدافعون عن الدجاجة سبحان الله

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