بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشف حسن الصبحان، المعروف بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمُحترفين.
وقال الصبحان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على " تويتر" : حماس وشماتة وطقطقة على الفريق الخسران وستكون مباراة قوية، ملك الوقعات سيحرقها.
وأشار إلى أن نسبة فوز الاتحاد مليار في المائة، حيث سيفوز ب3 اهداف أو 4أهداف، مؤكدًا أن الاتحاد لديه النجم البرازيلي إيجور كورونادو والذي من المتوقع أن يسجل أهداف خلال المباراة.
كما توقع الصبحان إقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز عقب المباراة.