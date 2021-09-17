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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشف حسن الصبحان، المعروف بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمُحترفين.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على " تويتر" : حماس وشماتة وطقطقة على الفريق الخسران وستكون مباراة قوية، ملك الوقعات سيحرقها.

وأشار إلى أن نسبة فوز الاتحاد مليار في المائة، حيث سيفوز ب3 اهداف أو 4أهداف، مؤكدًا أن الاتحاد لديه النجم البرازيلي إيجور كورونادو والذي من المتوقع أن يسجل أهداف خلال المباراة.

كما توقع الصبحان إقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز عقب المباراة.

التعليقات

ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 331
منذ ساعة
اما اقالة المدرب اصلا فيه كلام انهم راح يقلونه والله من الفلس انت وتوقعاتك دنياحضوض بالتوفيق للعالمي
ابو عبدالعزيز
ابو عبدالعزيز عدد التعليقات : 97
منذ ساعة
ملك الحلم وتعصب ههههههههههه

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أحدث التعليقات

بوسامح
تخفيض مستحيل ممكن يضاعفون المخالفات هذا غير مستغرب من شركة المرور
د محمد ماجد بخش
لو ما حددت قدر المبلغ .. أفضل .. لأن المواطن يعطي أخيه عندما يتعثر.. وهذا ديدن الصداقة والأخوة والمحبة .. بصرف النظر عن حاكمية...
د محمد ماجد بخش
هنا .. الكويت
أبوخالد إبن سمومة
الله يرحم من مات ويشفي المصاب.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لأندية الوطن، النصر والهلال..

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