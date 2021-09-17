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فيديو جديد لداود الشريان يعلم أحفاده الرسم على الجدران

منذ 5 ساعات
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فيديو جديد لداود الشريان يعلم أحفاده الرسم على الجدران

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو أحدث ظهور لداود الشريان مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران.

وبين الفيديو الذي نشره نجل الإعلامي "داود الشريان" على حسابه بموقع "تويتر" والده مع أحفاده أثناء تعليمهم الرسم ، وعلق على مقطع الفيديو قائلا : "الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم".

كما شارك الكاتب والمحلل السياسي علي الشهابي متابعيه عبر تويتر صورة حديثه له مع داود الشريان، مبيناً أنها التقطت خلال زيارة الشريان له في مزرعته الأسبوع الماضي.

وقال الشهابي أن داود الشريان بات رشيقاً، لافتاً إلى أنه قدم لهم عدة نصائح صحية ورياضية خاصة في أساليب تخفيف الوزن؛ ومنها المشي 10 آلاف خطوة يومياً، مضيفاً "من الواضح أن أبو محمد أصبح مرجعاً في هذه الأمور".

داود الشريان
النحافة
علي الشهابي
تعليم الرسم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134370
منذ 51 دقيقة
ويش يبي يوصل له هذا المقرود اللي اسمه داوود ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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