بالصور.. تحطم طائرة عسكرية بعد اصطدامها بشجرة

لندن (صدى):
تحطمت طائرة عسكرية عتيقة في كامبريدجشير ببريطانيا بسبب عطل بالمحرك مما أسفر عن إصابات خطيرة لكل من الطيار وراكب بكسر في فقراته.
تفصيلا، ارتفعت درجة حرارة زيت محرك الطائرة وبدأ ضغط الزيت في التذبذب ، مما تسبب في توقف المحرك واضطر الطيار إلى الهبوط الاضطراري، بحسب تقرير رسمي صدر مؤخرًا عن فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB) ونشرته صحيفة الديلي ستار البريطانية.
وكان الطيار قد أرسل مكالمة أخيرة إلى دوكسفورد قال فيها: "فقد المحرك للتو، وقمت بهبوط اضطراري حتي ارتطمت الطائرة بالأرض وارتدت، ثم ارتطمت مرة أخرى وانزلقت عبر الميدان", مضيفا أن الطائرة انزلقت بعد ذلك إلى شجرة على الجانب الآخر من الحقل ، والتي كانت تدور حولها ، واستقرت في سياج.
وأصيب الطيار، والراكب الوحيد، الذي كان صحفيًا بكسر في الفقرات ، لكنهم تجنبوا إصابات أكثر خطورة بارتداء خوذات كيفلر.