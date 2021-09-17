نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. تحطم طائرة عسكرية بعد اصطدامها بشجرة

منذ 3 ساعات
844
1
بالصور.. تحطم طائرة عسكرية بعد اصطدامها بشجرة

لندن (صدى):
تحطمت طائرة عسكرية عتيقة في كامبريدجشير ببريطانيا بسبب عطل بالمحرك مما أسفر عن إصابات خطيرة لكل من الطيار وراكب بكسر في فقراته.

تفصيلا، ارتفعت درجة حرارة زيت محرك الطائرة وبدأ ضغط الزيت في التذبذب ، مما تسبب في توقف المحرك واضطر الطيار إلى الهبوط الاضطراري، بحسب تقرير رسمي صدر مؤخرًا عن فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB) ونشرته صحيفة الديلي ستار البريطانية.

وكان الطيار قد أرسل مكالمة أخيرة إلى دوكسفورد قال فيها: "فقد المحرك للتو، وقمت بهبوط اضطراري حتي ارتطمت الطائرة بالأرض وارتدت، ثم ارتطمت مرة أخرى وانزلقت عبر الميدان", مضيفا أن الطائرة انزلقت بعد ذلك إلى شجرة على الجانب الآخر من الحقل ، والتي كانت تدور حولها ، واستقرت في سياج.

وأصيب الطيار، والراكب الوحيد، الذي كان صحفيًا بكسر في الفقرات ، لكنهم تجنبوا إصابات أكثر خطورة بارتداء خوذات كيفلر.

طائرة عسكرية
تحطم طائرة
زيت المحرك
دوكسفورد
عطل المحرك

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7481
منذ 50 دقيقة
واو هالمنظر ذا ذكرني بأيام الحرب العالمية الثانية 💔☹

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

أخر الأخبار

بالفيديو.. خبيرة ألمانية: منحوتات "جمال الجوف" لا مثيل لها في العالم
بالفيديو.. خبيرة ألمانية: منحوتات "جمال الجوف" لا مثيل لها في العالم
منذ 26 دقيقة 1447
مقطع يوثق مشاجرة جماعية بين فتيات وتبادل للركلات داخل حديقة
مقطع يوثق مشاجرة جماعية بين فتيات وتبادل للركلات داخل حديقة
منذ 31 دقيقة 811
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها
منذ 41 دقيقة 1565
بالفيديو.. آراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج
بالفيديو.. آراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج
منذ 51 دقيقة 1754
بالفيديو.. قصة رجل أعمال معطاء تعرض لأزمة مالية
بالفيديو.. قصة رجل أعمال معطاء تعرض لأزمة مالية
منذ ساعة 1709
تطبيق جديد يكتشف الأمراض من صوت السعال
تطبيق جديد يكتشف الأمراض من صوت السعال
منذ ساعة 1582
بالفيديو.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
بالفيديو.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
منذ ساعة 980
طرق بسيطة تساعد في كشف الحمل في المنزل
طرق بسيطة تساعد في كشف الحمل في المنزل
منذ ساعة 1608
بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد
بالفيديو.. حسن الصبحان يكشف عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد
منذ ساعة 1932
متاجر بنده تعلن عن وظائف شاغرة
متاجر بنده تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1613