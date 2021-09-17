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شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة: "عروستنا الحلوة"

منذ ساعتين
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شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة: "عروستنا الحلوة"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة الّسورية أصالة نصري، بمناسبة زواج والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن، متمنية للثنائي الحياة السعيدة والمحبة الدائمة.

ونشرت شام الذهبي صورة لوالدتها برفقة زوجها الجديد مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، وعلقت عليها: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا إمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحّب الحساس".

وأضافت : أنا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتسحقيها.. الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوى بالمحبة و الودو والإخلاص لترد عليها أصالة قائلة:"الله يحفظ لي ياكي يانور عيوني أنتي".

 

أصالة نصري
أصالة
شام الذهبي
فايق حسن

التعليقات

ابو فارس
ابو فارس عدد التعليقات : 20
منذ ساعة
ماشاء الله عمرها ٥٢ بنت صغيره

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
البطولة للزعيم،، فلا نامت أعين الجبناء
يحيى
انا ضد رفع سن التقاعد والمفروض يعطى الخيار للمتقاعد بحيث إن أراد الإكمال ل ٦٥ فيتعاقد معه وإلا يتقاعد.
ابو فارس
ماشاء الله عمرها ٥٢ بنت صغيره
المطيري
انا ضد القرار ل عمر ٦٥ وش بقاء من عمري اتقاعد ع ٥٠ سنه واترك المجال لغيري لشباب الي يبحثون عن العمل
نجاة محمد
يا حليلهم كاهم يدافعون عن الدجاجة سبحان الله

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