شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة: "عروستنا الحلوة"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة الّسورية أصالة نصري، بمناسبة زواج والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن، متمنية للثنائي الحياة السعيدة والمحبة الدائمة.
ونشرت شام الذهبي صورة لوالدتها برفقة زوجها الجديد مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، وعلقت عليها: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا إمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحّب الحساس".
وأضافت : أنا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتسحقيها.. الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوى بالمحبة و الودو والإخلاص لترد عليها أصالة قائلة:"الله يحفظ لي ياكي يانور عيوني أنتي".