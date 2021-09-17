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فيفي عبده : «كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»

منذ 4 ساعات
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فيفي عبده : «كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة فيفي عبده، أن تربية والدتها كانت قاسية للغاية موضحة بأن والدتها كانت تضربها بالكرباج السوداني.

وقالت فيفي عبده خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة: لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل.. كان قلبها بيتقطع علشان ست خدتها من أبويا، كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني».

وأضافت «أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها.. هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي».

 

فيفي عبده
وفاء الكيلاني
الكرباج السوداني
ركب

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7481
منذ 38 دقيقة
انا كنت يوم صغير كنت احسب الأطفال يجون من مصانع🏭🏬😹🤣🤭
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5507
منذ 10 دقائق
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ...
الله يقلل من امثالك

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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