فيفي عبده : «كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة فيفي عبده، أن تربية والدتها كانت قاسية للغاية موضحة بأن والدتها كانت تضربها بالكرباج السوداني.
وقالت فيفي عبده خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة: لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل.. كان قلبها بيتقطع علشان ست خدتها من أبويا، كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني».
وأضافت «أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها.. هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي».