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بالفيديو.. رجل يكتشف أنفاق سرية وغرفًا مخفية تحت منزله بداخلها قطع أثرية

منذ ساعة
805
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بالفيديو.. رجل يكتشف أنفاق سرية وغرفًا مخفية تحت منزله بداخلها قطع أثرية

لندن (صدى):
تمكن بريطاني من اكتشاف تحت منزله القديم الذي أنشئ قبل 500 عام في مقاطعة ساسكس بجنوب انجلترا، أنفاقا خفية مع قطع أثرية مختلفة.

تفصيلا، اكتشف البريطاني فريدي غودول "غرفة سرية" في المنزل، وممرا يوصل بينها وبين أنفاق تحت المنزل، وأثناء تفقد الأنفاق والممرات التي لم يرها من قبل وجد جدارا عليه أسماء وتواريخ، وصندوقا قديما كانت فيه رسائل وكتب، مؤرخة في عام 1848، تضمنت بعض المعلومات عن المنزل وأصحابه السابقين.

وعثر غودول أيضا على كتبا دراسية وطاولات للتلاميذ، تعود إلى بداية القرن الماضي، وقام بنشر مقاطع فيديو لرحلته في "الغرف السرية" على موقع "يوتيوب"، وقد تمت مشاهدتها عدة ملايين من المرات.

انجلترا
بريطاني
قطع أثرية
تلاميذ
أنفاق سرية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10139
منذ 6 دقائق
رزقة تحت الارض سبحان الله

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
رزقة تحت الارض سبحان الله
شيخين١
مافية شحن لسوريا وراح يطلع بكرة من شرطة النظيم والدليل الي سبقوة كفالة واطلع المشكلة عندنا نوضح وننشر الخبر وتم القبض بس وين المصداقية...
شيخين1
الله لايهديها ولا يسهل امرها الموضوع كلة كول للقاضي وسهرتك اليلة علية وانتهى الموضوع
شيخين1
انتهت الكويت ولايوجد فيها من يحميها الله يرحم
شيخين١
والدليل الي نشوفة في اطفالنا ياهانم

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