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علاج يساعد على مكافحة الشيخوخة ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

منذ 5 ساعات
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علاج يساعد على مكافحة الشيخوخة ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة حديثة أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقاد باحثون في مستشفى بريغهام والنساء ومركز فرويد هاتشينسون لأبحاث السرطان تجربة، فحصوا خلالها بيانات 21444 رجلا وامرأة، وحققت في كيفية تأثير مستخلص الكاكاو على صحة القلب.

وقال الدكتور يانبين دونغ الذي قاد الدراسة: "أصبحت منتجات الكاكاو طعاما مستهلكا على نطاق واسع مع استمرار الطلب المتزايد والاهتمام المتزايد بإمكانياتها المضادة للشيخوخة، ويعتقد الناس أن استهلاك الشوكولاتة مفيد، والحماس العالمي لهذا الطعام قد فاق الأدلة العلمية على فائدتها".

وأضاف الدكتور دونغ أن تناول الشوكولاتة باعتدال يمكن أن يخفض الكوليسترول وضغط الدم والتدهور المعرفي ويساعد على تعزيز الاستجابة المناعية.

وأكدت مؤسسة القلب البريطانية إن الأبحاث تشير إلى أن تناول المزيد من مركبات الفلافونويد الغذائية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مبينة معظم الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وخاصة نوع فرعي يسمى الفلافانول المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الشوكولاتة أو الكاكاو يرتبط بانخفاض مخاطر مقاومة الإنسولين وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.

أمراض القلب
الشيخوخة
الكاكاو
صحة القلب

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7481
منذ 36 دقيقة
طبعاً معروف الشوكولاته الساكنه هي أفضل شيء وصحيه جداً

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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