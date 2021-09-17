علاج يساعد على مكافحة الشيخوخة ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة حديثة أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وقاد باحثون في مستشفى بريغهام والنساء ومركز فرويد هاتشينسون لأبحاث السرطان تجربة، فحصوا خلالها بيانات 21444 رجلا وامرأة، وحققت في كيفية تأثير مستخلص الكاكاو على صحة القلب.
وقال الدكتور يانبين دونغ الذي قاد الدراسة: "أصبحت منتجات الكاكاو طعاما مستهلكا على نطاق واسع مع استمرار الطلب المتزايد والاهتمام المتزايد بإمكانياتها المضادة للشيخوخة، ويعتقد الناس أن استهلاك الشوكولاتة مفيد، والحماس العالمي لهذا الطعام قد فاق الأدلة العلمية على فائدتها".
وأضاف الدكتور دونغ أن تناول الشوكولاتة باعتدال يمكن أن يخفض الكوليسترول وضغط الدم والتدهور المعرفي ويساعد على تعزيز الاستجابة المناعية.
وأكدت مؤسسة القلب البريطانية إن الأبحاث تشير إلى أن تناول المزيد من مركبات الفلافونويد الغذائية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مبينة معظم الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وخاصة نوع فرعي يسمى الفلافانول المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.
وتشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الشوكولاتة أو الكاكاو يرتبط بانخفاض مخاطر مقاومة الإنسولين وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.