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بالفيديو.. امرأة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بعد اتهام زوجها لها بالخيانة

منذ ساعة
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بالفيديو.. امرأة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بعد اتهام زوجها لها بالخيانة

واشنطن (صدى):
أقدمت ضابطة شرطة أمريكية على القفز من نافذة الطابق الثاني من منزلها بحي كوينز في نيويورك، بعدما تعرضت للتهديد من زوجها، الذي حمل مسدسها وهددها بالقتل، بعد أن اتهمها بالخيانة.

وأوضح مسؤولون بالنجدة هناك قبل أيام، إن السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، محتجزة كرهينة من قبل زوجها الذي اتهمها بالخيانة، وأخذ سلاح الخدمة الخاص بها، قبل أن يطلق النار على آخرين في الخارج، الذين حاولوا إنقاذها.

وأظهر مقطع فيديو، السيدة بساقيها المتدليتين من النافذة، وهي تحاول الإمساك بالحافة، قبل أن تنزلق وتسقط إلى الأسفل. وهو ما تلاه سماع لدوي إطلاق النار، حينما تبادل الزوج مع النجدة طلقات الرصاص، فيما تعرضت لكسر في الساق وتتلقى العلاج في مستشفى محلي.

 

سقوط
حادث
أمريكا
زواج
خيانة
الطابق الثاني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134355
منذ ساعة
كافرون فاسدون فاسقون .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53344
منذ ساعة
غريبه هم عادة ما يهتمون بمثل هذه الحالات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه الله يعوضك خير
ابو عمار
علقوه بالمشنقه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين خصوصا ..
ابو عمار
اوكي
واضح*** وصريح***
سمنكم في دقيقكم يا أهل حرمة، مبرووووك للفائز وحض أوفر للمهزوم وتحياتي لعبدالله العسعوس..

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