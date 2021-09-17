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بالفيديو.. سعر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم

منذ 23 ساعة
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بالفيديو.. سعر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم

مكة المكرمة (صدى):
تٌعد المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم وتقدر القيمة السعرية للمتر الواحد المطل على المسجد الحرام يبدأ من 500 ألف ويصل إلى 800 ألف ريال سعودي للمتر الواحد والمتر الواحد وهى المساحات المحيطة الملاصقة بالمسجد الحرام وهذا السعر نظرًا لإطلالة تلك المواقع عندما تكون منشآت فندقية على المسجد الحرام.

ويطلق على الفنادق المطلة على المسجد الحرام "قوس المليارات"؛ وذلك نظرًا للقيمة الشرائية التي كانت عليها وأيضًا لقيمة ايجار الغرفة الفندقية خاصة المطلة على المسجد الحرام، وذلك وفقًا لما ذكره مراسل قناة "الإخبارية" أيمن الثبيتي.

أما عن أغلى شقة سكنية بيعت في المنطقة المركزية تقدر بـ 47 مليون ريال سعودي عندما يتم بيع أي شقة سكنية يتم تقدريها بالمتر وليس بالمجمل فهذه المنطقة المركزية تعد الأغلى في العالم من ناحية المتر.

المسجد الحرام
شقة سكنية
المنطقة المركزية
قوس المليارات
منشآت فندقية
الغرف الفندقية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134401
منذ 23 ساعة
شرف الله الديار المقدسه المكرمه ..

.. لكن الاسعار فوق الخيال ..
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 371
منذ ساعة
كنت واقفا مع والدي رحمه الله وغفر له ..
بجوار الحرم المكي الشريف ..
عندما كنت طفلا صغيرا لم أتجاوز العاشرة من عمري ..
كان والدي يتكلم مع أحد الأشخاص الذين يشتغلون في العقار
حيث أن والدي أخبره برغبته في شراء موقعا بجوار الحرم المكي الشريف
وبعد أن وقفنا في ذلك الموقع .. والذي يبعد عن المسجد الحرام
بحوالي 20 أو 30 مترا تقريبا ..
عرض ذلك العقاري على والدي رحمه الله موقعا في تلك المنطقه ..
فما كان من والدي يرحمه الله إلا أن سألني عن رأيي في الشراء في ذلك الموقع ..
وليته لم يسألني غفر الله له ..!!؟؟
لأنني لم أوافقه على الشراء في ذلك الموقع بجوار الحرم المكي الشريف .. لجهلي
وعدم معرفتي .. ولما رأيته من مخلفات الحجاج والقاذورات التي يعج بها المكان ..
وتمتلىء بالبيوت المبنية من الصنادق ..
كنت أنظر بشوق .. إلى تلك البيوت الممشوقة المزدانة والواقعة على قمم الجبال
التي تحيط بالحرم .. فأشتاق لذلك ..
فما كان من والدي رحمه الله وغفر له .. إلأ أن إعتذر من الرجل .. وانصرفنا ولم نشتري
لا في السهل .. ولا في الجبل ..
وحينما أحدث أخواني وأخواتي بهذه الواقعه .. يتكالبون علي ,, ويلومونني .. ويقرعوني بحب وعتاب أخوي
وأنا أبادلهم الحب بالحب ..
فالأرزاق بيد واحد يملكها جميعا ..
يهب لمن يشاء .. ويمنع من يشاء .. سبحانه جل شأنه
وقد عوضنا الله أشياء كثيرة في حياتنا ..
وكانت عيشتنا من فضل الله علينا رغدا ونعمة .. ولله الحمد والمنه .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه ذكرني بوحده من قريباتي اول ما نزلت هذي النوعيه جابه ولدها ومسكته وخيطته ويوم جاء والى مخيط عن فوق ركبته قالن من خيطه...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عندما يغيب المساء
وع وعوووووه
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن
عندما يغيب المساء
والله أكثر من يكسب شركه الاتصالات

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