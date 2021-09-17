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باحث شرعي: الرقاة الشرعي يبيعون الوهم للناس لكسب المال

منذ 15 ساعة
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باحث شرعي: الرقاة الشرعي يبيعون الوهم للناس لكسب المال

علي القحطاني (صدى):
أكد الباحث الشرعي الدكتور تركي الغامدي، أن علم الطاقة خرافات وممارسات غير معقولة، مشيرًا إلى أن أغلب الرقاة الشرعيين يبعيون "الوهم" للناس من أجل المكاسب المادية.

وقال "الغامدي": "شرعًا التفائل موجود وهذه قواعد ممتازة ونحن نحتاج إلى التفاؤل والأمل لكن أن تنقلب هذه إلى خرافات وممارسات لا معقولة فهذا غير صحيح فالعلاج بالطاقة أصبح بيزنس"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "نقول إياكم وبائعي الوهم من يقول لك أن هناك سحر ويجلب لك ما تريد ويصرف عنك الشر هذا كلام فاضي وكذلك الرقاة الشرعيين يبيعون الوهم على الناس".

السحر
الخرافات
علم الطاقة
الرقاة الشرعيين
العلاج بالطاقة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 167
منذ ساعة
رقاة شرعيين ويبيعون الوهم
كيف تركب هذه ما داموا انهم رقاة شرعيين

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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