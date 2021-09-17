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تعهد عاجل من "SSC" و"MBC" بشأن البث التلفزيوني للدوري والمسابقات الآسيوية

منذ يوم
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تعهد عاجل من "SSC" و"MBC" بشأن البث التلفزيوني للدوري والمسابقات الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت شركة الرياضة السعودية SSC، ومجموعة MBC اليوم، الخميس، بيانا ردًا على الملاحظات التي طرحها الجماهير بشأن النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكدت الشركة أنه تم العمل تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، متعهدة بالعمل على إيجاد حلول جذرية وفعالة لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

كما تعهدت بتوفير جهاز الاستقبال GOBX عبر عدد أكبر من منافذ البيع في المملكة، مؤكدة أنها تهتم بالتعاون مع MBC، بتلبية اهتمامات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي صعوبات تواجههم.

المملكة
mbc
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شركة الرياضة السعودية
SSC

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2622
منذ يوم
فاشلين ما عندكم سالفة بالمختصر،،،، لن تصبحو بين سبورت حتى لو عملتم المستحيل
الزعيم
الزعيم عدد التعليقات : 72
منذ يوم
بالله مباريات منتخب وطني تبث عبر محطات غير مباشره وليست عبر التلفزيون الرسمي ..
يعى لابد من اشتراك والدفع حتى فى تشجييع ومشاهدة المنتخب الوطني
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2297
منذ يوم
شرهتكم على اللي يشتري منكم والله لو انه كاس العالم ما شريته خل عاد لعب الحواري وكمان بفلوس
زائر الفجر
زائر الفجر عدد التعليقات : 987
منذ يوم
أحذروا من GOBX تقوم بالاحتيال على عملائها من خلال تجديد اشتركاتهم دون موافقتهم وتتم العملية آلياً .. من خلال الدفع بالبطاقة الائتمانية ةتترك خانة التجديد آليا تتجدد عند انتهء الاشتراك . علما بأن عملائها يقومون بإيقاف هذه الخاصية ولكن GOBX تقوم بالتحديث وفك الخاصية لغرض التجديد التلقائي .. أحذروا من موقعهم والتجديد فيه .....
علي
علي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
البث سئ جدا والمفروض يكون جميع مباراة المنتخب تعرض دون تشفير

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أحدث التعليقات

أبومحمد
إيقاف الفيز تنظيف القدماء
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان عندنا عقدة الخواجه . والخواجات يقدمون خدمات جليله لاصحاب الشركات لذا يفضلونهم على ابن الوطن
ابو ناصر
رحمهما الله
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. يهني سعيد بسعيدته ..
ابوراشد
الله يحرق الحوثي واعوانه وم يدعمه

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