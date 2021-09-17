تعهد عاجل من "SSC" و"MBC" بشأن البث التلفزيوني للدوري والمسابقات الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت شركة الرياضة السعودية SSC، ومجموعة MBC اليوم، الخميس، بيانا ردًا على الملاحظات التي طرحها الجماهير بشأن النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأكدت الشركة أنه تم العمل تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، متعهدة بالعمل على إيجاد حلول جذرية وفعالة لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
كما تعهدت بتوفير جهاز الاستقبال GOBX عبر عدد أكبر من منافذ البيع في المملكة، مؤكدة أنها تهتم بالتعاون مع MBC، بتلبية اهتمامات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي صعوبات تواجههم.