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جامعة الطائف تصدر بيان صحفي حول إساءة عضو هيئة تدريس لطلابه

منذ 19 ساعة
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جامعة الطائف تصدر بيان صحفي حول إساءة عضو هيئة تدريس لطلابه

الطائف (صدى):
أصدرت جامعة الطائف بيان صحفي حول إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لطلابه وإحالته للتحقيق.

وقالت "الجامعة" في بيانها: "إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها".

وأكدت الجامعة أنه تم إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

وكان النشطاء قد تداولوا في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

                                                                              اقرأ أيضًـــا

مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

الطلاب
جامعة الطائف
أعضاء هيئة التدريس
عبارات مسيئة
سلوك فردي
فيديو جامعة الطائف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134355
منذ 18 ساعة
يستاهل مايجيه من عقاب ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82997
منذ 16 ساعة
جاك العلم عزالله تحثلتاها
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 231
منذ 16 ساعة
هذا يعطينا انطباع تام ان الشاب ايضا في القطاع الخاص ربما يتعرض للمضايقة الشديدة لكي يتم الاستغناء عنه واستبداله بفتاة وهذا مايبدو من كثرة توظيف البنات على حساب الشبان.
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2296
منذ 12 ساعة
سمعت المقظع في عدة وسائل ، اذا صح الكلام عز الله مصيبه لكن نقول شر والله كفى ابنائنا الطلاب منه .
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8536
منذ 11 ساعة
حسبي الله على كان السبب
الوضع مدحدر
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 656
منذ 9 ساعات
احسن قال قلبي مايطاوعني اللهم لاشماته
الريان
الريان عدد التعليقات : 2786
منذ 3 ساعات
هزولت .. ورب الكعبه

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
البطولة للزعيم،، فلا نامت أعين الجبناء
يحيى
انا ضد رفع سن التقاعد والمفروض يعطى الخيار للمتقاعد بحيث إن أراد الإكمال ل ٦٥ فيتعاقد معه وإلا يتقاعد.
ابو فارس
ماشاء الله عمرها ٥٢ بنت صغيره
المطيري
انا ضد القرار ل عمر ٦٥ وش بقاء من عمري اتقاعد ع ٥٠ سنه واترك المجال لغيري لشباب الي يبحثون عن العمل
نجاة محمد
يا حليلهم كاهم يدافعون عن الدجاجة سبحان الله

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