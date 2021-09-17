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بالفيديو.. نجل داود الشريان يكشف عن الوضع الصحي لوالده

منذ يوم
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بالفيديو.. نجل داود الشريان يكشف عن الوضع الصحي لوالده

أميرة خالد (صدى):
علق "محمد" نجل الإعلامي "داود الشريان" عن الأنباء المتداولة عن تدهور صحة الأخير، عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي.

وقال محمد الشريان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.

وأضاف أن "داود" يتمتع بصحة وعافية، وأن ما يتم تداوله بشأنه غير صحيح، مبرهنًا على صحة ذلك بمقطع فيديو لوالده وهو يستمتع بالرسم على الجدران.

وكان داوود الشريان قد أثار جدلا واسعا بعد نشر صورة له جمعته مع "القصبي" ظهر خلالها بشكل نحيف ، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها "الشريان"، وهو ما نفاه ابنه.

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داود الشريان
ناصر القصبي
نحافة
نظام غذائي
تدهور الصحة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8536
منذ 4 ساعات
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53355
منذ 3 ساعات
الرجيم ممتاز لصحه
الريان
الريان عدد التعليقات : 2786
منذ 3 ساعات
واضح عملية تكميم .. قال ايش قال أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
البطولة للزعيم،، فلا نامت أعين الجبناء
يحيى
انا ضد رفع سن التقاعد والمفروض يعطى الخيار للمتقاعد بحيث إن أراد الإكمال ل ٦٥ فيتعاقد معه وإلا يتقاعد.
ابو فارس
ماشاء الله عمرها ٥٢ بنت صغيره
المطيري
انا ضد القرار ل عمر ٦٥ وش بقاء من عمري اتقاعد ع ٥٠ سنه واترك المجال لغيري لشباب الي يبحثون عن العمل
نجاة محمد
يا حليلهم كاهم يدافعون عن الدجاجة سبحان الله

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