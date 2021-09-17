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مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

منذ يومين
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مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

نايف السالم (صدى):
تداول نشطاء في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، قول الدكتور الجامعي لإحدى طالباته: "أنا ادعس الطلاب دعس، لكن البنات قلبي ما يطاوعني" .

وتصدر وسم "دكتور جامعي يظلم الطلاب" قائمة الأكثر تداولا بتويتر على مستوى المملكة، وسط مطالبات للجهات المختصة بمحاسبة الدكتور.

وتفاعل الطلاب والطالبات من خلال الوسم، حيث روت إحدى الطالبات موقفًا مشابهًا مع دكتورها بالجامعة قائلة: "كان فيه دكتور طول المحاضرة يسولف معنا ولا يشرح كلها سوالف، ومن ضمن سوالفه انه ما يعطي الطلاب درجات لأنه يدري مسبقا أنهم مهملين، أما الطالبات ولا واحده تأخذ عنده أقل من +B ويقول تطمنوا مرة من ناحية الدرجات أعطي كثير +A لأنكم تستاهلون بالأخير عطاني +D لا تثقون يا بنات".

المملكة
التعليم
التعليم الجامعي
دكتور جامعي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53404
منذ يومين
هههههههههههههههههههههههههههههه قبحك الله من معلم يا بو قلب حنين
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 94
منذ يومين
هاذي الاشكال من الاساتذه الجامعيين ومن غيرهم في جميع المجالات
الذين اعطوا سلطه هم ليسوا أهلآ لها وليسوا بأمناء عليها كهذا النكره
من المفترض يعاقبوا اشد عقوبة ممكنة ويشطبوا نهائيآ من ممارسة
تخصصهم ويجب ان تراجع جميع ملفاتهم القديمة ويروا من الذين
تضرروا من افعالهم وجرائمهم تلك ويجب عدم السكوت عما مضى
من خيانتهم للأمانة والمسؤولية .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134421
منذ يومين
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 640
منذ يومين
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
الراااااقي
الراااااقي عدد التعليقات : 481
منذ يومين
لاحول ولاقوة الا بالله.
عبد الله المطيري
عبد الله المطيري عدد التعليقات : 6
منذ يومين
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
Warman
Warman عدد التعليقات : 15
منذ يومين
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2759
منذ يومين
هذا كيف صار دكتور ؟
وللأسف هذي عينة من عينات بعض الدكاترة المتخلفين اللي حرام تكون معه شهادة دكتوراة ويعلم كيف يكون قدوة
اتمنى التحقيق معه ومعاقبته اشد العقوبات
قرم
قرم عدد التعليقات : 466
منذ يومين
صح لسانك يا (ط)

دعستك تريلااااا انشاء الله.
هذا دكتور جامعي ولا مغازلجني، بناتنا واولادنا امانه عندك يا خاين العهد !!
يجب ان يحااااسب بأسرع وقت .
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 656
منذ يومين
هو خروف واضح ولا بد من معاقبة أي أحد يخرج عن صلب الدراسة ويسولف ويطقطق خير يا ابو البنات يا الحنون .
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14325
منذ يومين
سوف يردد:-
داعس دعسني وأنا المدعوس
دعس المداعيس داعسني
واللي دعسني خبير أدعوس
يالله من الدعس خارجني..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 368
منذ يومين
اذا هذا استاذ جامعي وهذا اسلوبه في معاملة الطلاب فلا نتعجب في مخرجات التعليم
💔sad 4ever
💔sad 4ever عدد التعليقات : 7485
منذ يومين
كيف تسول له نفسه ان يفرق بين الذكور والاناث الخسيس النذل حقير
برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 362
منذ يوم
خلاص يا حبيبي راحت عنجهية دكاترة الجامعات وظلمهم للطلاب الآن متابعة وحكومة تطلع للطالب حقه لو من عينك يا دكتور يا فاشل
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83015
منذ يوم
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83015
منذ يوم
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83015
منذ يوم
هذي وحده منهن نقفتك وتعرف بالتحقيق والأولاد ما احد درا عنهم
امل
امل عدد التعليقات : 543
منذ يوم
الله يكفينا شر اعيال الحرام هذا يتحرش بالبنات بشكل علني وانت يظلم الطلاب ويقف مع البنات لانه يحبهم الحقير الدنيء
زائر
زائر عدد التعليقات : 115
منذ ساعة
هههههههه لا تلومونه.. ليش تتكلمون عليه.. طيب هو قلبه حنين مايطاوعه. 😂😂😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللي مثل هذا فراقه اولى ..
عبد الله المطيري
تفرغ لقرآءة القران والتقرب إلى الرحمن نصيحه أخويه ماتدري الموت متى يجيك
ابو محمد 😎 ✍️
تعليماتك طيبه وارشاداتك حسنة النيه ، ولكن ماعرفنا الاشجار باالأسماء اللتي ذكرتها ، ولا وحده مغروفه لدينا ..
خالد
السبب هو دخول السيارات آخر 5 موديلات فقط ... لو يخلون السوق مفتوح ما كان شفتوا الغلاء الوكالات و حتى السيارات المستخدمة بالمعارض
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه

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