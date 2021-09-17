التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا

تونس (صدى):
لقن نشطاء تونسيون، المرتزقة اليمنية توكل كرمان، درسًا قاسيًا، وذلك بعد انتقادها الرئيس قيس سعيد ووصفه بالـ"روبوت".
وهاجم التونسيون توكل كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن على يد إيران والحوثيين.
وأشاروا إلى أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب "النهضة" الإخواني الذي فقد السلطة.
يذكر أن الإخوانية توكل كرمان تعمل على استقطاب صحفيين وناشطين شغلهم الشاغل الإساءة لدول عربية وتأسيس منصات تتخذ من إسطنبول مقرا لها لصناعة الفبركات والتقارير الكاذبة حول الدول الداعية لمقاطعة الإرهاب.