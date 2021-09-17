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التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا

منذ يوم
21993
10
التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا

تونس (صدى):
لقن نشطاء تونسيون، المرتزقة اليمنية توكل كرمان، درسًا قاسيًا، وذلك بعد انتقادها الرئيس قيس سعيد ووصفه بالـ"روبوت".

وهاجم التونسيون توكل كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن على يد إيران والحوثيين.

وأشاروا إلى أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب "النهضة" الإخواني الذي فقد السلطة.

يذكر أن الإخوانية توكل كرمان تعمل على استقطاب صحفيين وناشطين شغلهم الشاغل الإساءة لدول عربية وتأسيس منصات تتخذ من إسطنبول مقرا لها لصناعة الفبركات والتقارير الكاذبة حول الدول الداعية لمقاطعة الإرهاب.

تونس
الاخوان
توكل كرمان
حزب النهضة
قيس سعيد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53355
منذ يوم
اعوذ بالله من ابليس . هاي صايعه مع اخوان الشياطين تتنقل بين قطر وتركيا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134401
منذ يوم
زاد الله وجهها قبحاَ على قبح ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10143
منذ يوم
ان شاء الله ربنا يخلصنا منها
زائر
زائر عدد التعليقات : 3571
منذ يوم
بنت الشيطان--شاهت الوجوه بلافي غمتها
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14313
منذ يوم
كم من لئيم مشى بالزور ينقله
لا يتقي الله لا يخشى من العار
يود لو أنه للمرء يهلكه
ولم ينله سوى إثم وأوزار
فإن سمعت كلامًا فيك جاوزه
وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يومًا إذا نبحت
كل الكلاب وحق الواحد الباري
وقد وقعت ببيت نظمه درر
قد صاغه حاذق في نظمه داري
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا
لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17425
منذ يوم
سمعتم بالمادة المضادة .. توكل هذه أعزكم الله تحقق مفهوم الكتلة الغامضة
المقبولي
المقبولي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134401
منذ يوم
هههههههههههههههههههههههه .. استغفر الله العظيم .. خلقة الله حلوه ..
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 309
منذ 23 ساعة
حرباء اليمن توكل ريبوت الاخوان لنشر الفوضي والفتن في الوطن العربي!!
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 15
منذ 28 دقيقة
حرباية العالم العربي

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه ذكرني بوحده من قريباتي اول ما نزلت هذي النوعيه جابه ولدها ومسكته وخيطته ويوم جاء والى مخيط عن فوق ركبته قالن من خيطه...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عندما يغيب المساء
وع وعوووووه
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن
عندما يغيب المساء
والله أكثر من يكسب شركه الاتصالات

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