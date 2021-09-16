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امرأة تعثر على لص نائم في غرفة الضيوف بمنزلها

منذ ساعة
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امرأة تعثر على لص نائم في غرفة الضيوف بمنزلها

واشنطن (صدى):
وجدت امرأة من كانتون بولاية أوهايو الأمريكية، على رجل مجهول ينام في غرفة الضيوف، وسارعت لإيقاظ زوج ابنتها الذي أخرج الرجل الغريب من المنزل.

واكتشفت السيدة، أن الرجل لم يقض الليلة في منزلها فحسب، بل استحم أيضًا في المسبح، تاركًا سرواله بجانبه، وأكل الدجاج الذي بقي في الثلاجة بعد عشاء الأسرة، وحتى أشعل الشموع المعطرة في الحمام.

وقالت أن قبل مغادرته، سرق المهاجم الملابس الداخلية لابنها، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، واكتشف الضباط أنه في الليلة التي دخل فيها الرجل هذا المنزل، كان في حالة سكر.

 

 

أمريكا
لص
منزل
غرفة الضيوف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134350
منذ ساعة
كافرون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
كافرون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
د محمد ماجد بخش
من بادي الوقت هذا طبع الأيام عذبات الأيّام ما تمدي لياليها حلو الليالي توارى مثل الأحلام مخطور عنّي عجاج الوقت يخفيها

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