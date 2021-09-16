امرأة تعثر على لص نائم في غرفة الضيوف بمنزلها

واشنطن (صدى):
وجدت امرأة من كانتون بولاية أوهايو الأمريكية، على رجل مجهول ينام في غرفة الضيوف، وسارعت لإيقاظ زوج ابنتها الذي أخرج الرجل الغريب من المنزل.
واكتشفت السيدة، أن الرجل لم يقض الليلة في منزلها فحسب، بل استحم أيضًا في المسبح، تاركًا سرواله بجانبه، وأكل الدجاج الذي بقي في الثلاجة بعد عشاء الأسرة، وحتى أشعل الشموع المعطرة في الحمام.
وقالت أن قبل مغادرته، سرق المهاجم الملابس الداخلية لابنها، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، واكتشف الضباط أنه في الليلة التي دخل فيها الرجل هذا المنزل، كان في حالة سكر.