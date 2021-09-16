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رؤى الصبان ولبس البرقع

منذ 5 ساعات
1289
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134341
منذ 13 دقيقة
قلة حلاااا ....

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زادك الله عزاً على عز يا بلادنا الغاليه .. وكل عام وانتِ بخير وعز وسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اليا طنقره طنقر لها .. وبس ...
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلاااا ....
ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم غريب يا اهل الغرايب والعجايب ..
بلبل البحر
التاريخ في السبورة 1441

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