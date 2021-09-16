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رواس : معنويات لاعبي الاتحاد مرتفعة ومستعدين للنصر

منذ 8 ساعات
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رواس : معنويات لاعبي الاتحاد مرتفعة ومستعدين للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد لاعب نادي الاتحاد سابقا، علاء رواس، أن معنويات فريق الاتحاد مرتفعة، مما سيساهم في الخروج بنتيجة جيدة في المباراة القادمة أمام نادي النصر.

وأضاف أن الفريق شهد نقلة نوعية منذ أن جاء المدرب الروماني كوزمين كونترا، مستشهدًا على صحة ذلك بفوز الفريق بـ 6 أهداف على أبها مقابل هدف.

وأكد أن الاتحاد مستعد لمواجهة النصر، فضلا عن وجود تجانس بين اللاعبين الجدد مع القدامى، وذلك وفقا لـ"الرياضية".

يذكر أن الاتحاد سيواجه فريق النصر بعد غد، السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
النصر
الاتحاد
نادي الاتحاد
علاء رواس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17419
منذ ساعة
🧲🏆
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17419
منذ ساعة
🧲🏆

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه الله يعوضك خير
ابو عمار
علقوه بالمشنقه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين خصوصا ..
ابو عمار
اوكي
واضح*** وصريح***
سمنكم في دقيقكم يا أهل حرمة، مبرووووك للفائز وحض أوفر للمهزوم وتحياتي لعبدالله العسعوس..

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