رواس : معنويات لاعبي الاتحاد مرتفعة ومستعدين للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد لاعب نادي الاتحاد سابقا، علاء رواس، أن معنويات فريق الاتحاد مرتفعة، مما سيساهم في الخروج بنتيجة جيدة في المباراة القادمة أمام نادي النصر.
وأضاف أن الفريق شهد نقلة نوعية منذ أن جاء المدرب الروماني كوزمين كونترا، مستشهدًا على صحة ذلك بفوز الفريق بـ 6 أهداف على أبها مقابل هدف.
وأكد أن الاتحاد مستعد لمواجهة النصر، فضلا عن وجود تجانس بين اللاعبين الجدد مع القدامى، وذلك وفقا لـ"الرياضية".
يذكر أن الاتحاد سيواجه فريق النصر بعد غد، السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.