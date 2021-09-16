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قصص انتحار وتحرش واعتداء داخل المولات

منذ 13 ساعة
1947
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قصص انتحار وتحرش واعتداء داخل المولات

القاهرة (صدى):
أثارت قصص الفتيات في مولات مصر جدلاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت عدد من الحوادث التي يتضمن أغلبها التعدي على الفتيات وأخرى حوادث خاصة بالانتحار.

بدأت حكايات الفتيات داخل "المول" منذ عام 2015 عندما تعرضت "فتاة" للتحرش من قبل "شاب" والذي صفعها على وجها لتقدم بلاغًا ضده ويحبس إثر هذه الواقعة لكنه بعد سنتين ظهر مرة أخرى وتعدى عليها بسلاح أبيض.

كما شهدت أحد المولات التجارية في مصر حادثة أخرى خلال الأسابيع الماضية بعد تآمر "فتاة" مع شابين على صديقتها من أجل سرقتها، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتلها وضبط صديقتها والشابين الآخرين.

أما الحادثة الأخيرة والتي أثارت جدلاً كبيرًا هو انتحار فتاة بإحدى المولات بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة وهو الأمر الذي أسفر عن وفاتها.

 

مصر
التحرش
الحوادث
فتاة المول
حوادث المول
انتحار فتاة المول

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53355
منذ 6 ساعات
اوكي تعددت المولات والموت واحد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134355
منذ 6 ساعات
مصايب ، كفانا الله المصايب واسبابها .. آمين ..
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7481
منذ 25 دقيقة
أعوذ بالله منهم ومن مصايبهم

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
كويس انك عرفتي الحقيقة بعد ماعجزتي ... الله يقلل من امثالك
ابوبدر
‏‎هذا اذا كنت عند بشر تعرف تمسك نفسها سواء رجال او نساء شباب او بنات. بس قضايا كثيرة حصلت بسبب ملكة وفترة تعارف والزوجين...
4everx2
طيب السؤال المحير لماذا لم يتكلم الخبر عن المختطف😂
4everx2
العلم نور والجهل ظلام💯 لو هذه الدول الاردن ومصر وتركيا تطبق العدل والانصاف عندما تحدث جريمه قتل كان مافيه جرائم تحدث ولكن التساهل وعدم...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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