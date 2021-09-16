قصص انتحار وتحرش واعتداء داخل المولات

القاهرة (صدى):
أثارت قصص الفتيات في مولات مصر جدلاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت عدد من الحوادث التي يتضمن أغلبها التعدي على الفتيات وأخرى حوادث خاصة بالانتحار.
بدأت حكايات الفتيات داخل "المول" منذ عام 2015 عندما تعرضت "فتاة" للتحرش من قبل "شاب" والذي صفعها على وجها لتقدم بلاغًا ضده ويحبس إثر هذه الواقعة لكنه بعد سنتين ظهر مرة أخرى وتعدى عليها بسلاح أبيض.
كما شهدت أحد المولات التجارية في مصر حادثة أخرى خلال الأسابيع الماضية بعد تآمر "فتاة" مع شابين على صديقتها من أجل سرقتها، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتلها وضبط صديقتها والشابين الآخرين.
أما الحادثة الأخيرة والتي أثارت جدلاً كبيرًا هو انتحار فتاة بإحدى المولات بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة وهو الأمر الذي أسفر عن وفاتها.