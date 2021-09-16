شاهد.. كشف حقيقة سجن الجن في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكن فريق عماني من كشف حقيقة بئر "برهوت" المعروف بسجن الجن في اليمن والذي حيكت حوله العديد من الأساطير.
واستطاع الفريق العماني التوغل داخل الكهف الذي يبلغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترًا، وأكد أن ما يروى من قصص مخيفة حوله لا يمت للحقيقة بصلة.
ووثق الفريق رحلته داخل قاع البئر من خلال عدد من الصور ومقاطع الفيديو ووجدوا أن عمقه نحو 112 متر، ويتسع قطره في الأسفل ليبلغ نحو 116 متر.
كما يحتوي الكهف على المياه الجوفية من جدران الكهف لتشكل شلالات بديعة وتتخذ العديد من الكائنات هذا الكهف موطنًا لها كالضفادع والأفاعي.
ومن المتوقع أن يصبح هذا الكهف فيما بعد مزارًا سياحيًا في المستقبل بعد انتهاء أسطورة الرعب الخاصة به.