نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. كشف حقيقة سجن الجن في اليمن

منذ 5 ساعات
2467
1
شاهد.. كشف حقيقة سجن الجن في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكن فريق عماني من كشف حقيقة بئر "برهوت" المعروف بسجن الجن في اليمن والذي حيكت حوله العديد من الأساطير.

واستطاع الفريق العماني التوغل داخل الكهف الذي يبلغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترًا، وأكد أن ما يروى من قصص مخيفة حوله لا يمت للحقيقة بصلة.

ووثق الفريق رحلته داخل قاع البئر من خلال عدد من الصور ومقاطع الفيديو ووجدوا أن عمقه نحو 112 متر، ويتسع قطره في الأسفل ليبلغ نحو 116 متر.

كما يحتوي الكهف على المياه الجوفية من جدران الكهف لتشكل شلالات بديعة وتتخذ العديد من الكائنات هذا الكهف موطنًا لها كالضفادع والأفاعي.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الكهف فيما بعد مزارًا سياحيًا في المستقبل بعد انتهاء أسطورة الرعب الخاصة به.

اليمن
المياه الجوفية
الكهف
بئر برهوت
سجن الجن
أساطير الجن
أسطورة الرعب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134349
منذ ساعة
يمكن اساً مضرب نجم .. واحيكت حوله الاساطير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وين الشيك 🖐👋.. حديد ونحاس وش تعمل فيه .. جمعنا للدروع والكؤوس والميداليات يؤدي بها للتحول إلى كراكيب
ابو سعود
احسن قال قلبي مايطاوعني اللهم لاشماته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
التربية المتشددة مع نقص الوعي في الثقافة هما أبرز أسباب التعنيف الذي يصل بالمعنف إلى التساهل وربما القتل بدم بارد ومبررات موروثةرغم أنه ليس...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفال الشيطان فاله ..

أخر الأخبار

الفيصلي يحسم الديربي بالفوز على الفيحاء
الفيصلي يحسم الديربي بالفوز على الفيحاء
منذ 38 دقيقة 1247
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا
منذ 46 دقيقة 1192
" النيابة العامة " : جريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي عبر أي وسيلة
" النيابة العامة " : جريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي عبر أي وسيلة
منذ 59 دقيقة 1283
القبض على 4 مواطنين احتجزوا أحدهم وسكبوا مادة سريعة الاشتعال عليه بالحدود الشمالية
القبض على 4 مواطنين احتجزوا أحدهم وسكبوا مادة سريعة الاشتعال عليه بالحدود الشمالية
منذ ساعة 1554
القبض على مواطن لتلقيه 51 كيلو جراماً من الحشيش
القبض على مواطن لتلقيه 51 كيلو جراماً من الحشيش
منذ ساعة 1435
تدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقت نحو جازان
تدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقت نحو جازان
منذ ساعة 1306
جروهي مهدد بالغياب أمام النصر
جروهي مهدد بالغياب أمام النصر
منذ ساعة 1717
صحيفة : ريال مدريد يقدم أفضل مواسمه منذ رحيل رونالدو
صحيفة : ريال مدريد يقدم أفضل مواسمه منذ رحيل رونالدو
منذ ساعتين 1406
بالفيديو.. سعر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم
بالفيديو.. سعر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هى الأغلى متريًا في العالم
منذ ساعتين 1999
القبض على داعية تونسي متهم بالتحايل والتحرش الجنسي
القبض على داعية تونسي متهم بالتحايل والتحرش الجنسي
منذ ساعتين 554