وزير الخارجية اليمني: نٌعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن اليمن تٌعاني من كارثة اقتصادية وتدهور في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "عوض" خلال انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون: "اليمن يحتاج دعم أشقائه للصمود في مواجهة الأخطار والتهديدات فلقد تدهورت بشكل حاد"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وأضاف: "كل مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانكمش النشاط الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية بأكثر من 50% خلال السنوات السبع الأخيرة وانعكس ذلك على تدهور مستوى المعيشة".
وعن الاحتجاجات التي تشهدها اليمن، تابع: "لعل ما تشهده العاصمة والمدن من احتجاجات وأحداث مؤسفة بسبب الضغوط الاقتصادية والأوضاع الأمنية نتيجة مباشرة لعدم تمكين الحكومة من مباشرة مهامها على أرضية صلبة وراسخة".