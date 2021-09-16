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12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال عام 2021

منذ 39 دقيقة
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12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال عام 2021

عمّان (صدى):
سجلت جمعية معهد "تضامن" في الأردن 12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال عام 2021، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تضمن التشريعات أعذارًا مخففة.

وكشفت الجمعية أن الأرقام سجلت أيضًا نجاة ابنة وزوجة من الموت بعد طعنهما في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.

وأوضحت الجمعية أن القانون يجيز ضرب الأطفال تأديبا والتنمر والعنف يزدادان انتشارا وتوسعًا، بسبب اقتصار الإجراءات والتدابير على تقديم شكوى من عدمها.

كما أكدت أن هناك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري في الأردن.

 

الأردن
جريمة قتل
التنمر
العنف الأسري
معهد تضامن
ضرب الأطفال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134332
منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82980
منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
عينها به
عندما يغيب المساء
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ياراحم الحال يا كريم ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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