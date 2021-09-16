لم شمل فتاة ووالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها

واشنطن (صدى):
تمكنت الشرطة الأمريكية من العثور على فتاة تم اختطافها قبل 14عامًا وهى في السادسة من عمرها ليعود لم شملها مع والدتها بعد هذه المدة.
واختفت الفتاة وهى في السادسة من عمرها عام 2007، حتى تواصلت مع "الأم" فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة.
وأخبرتها "الفتاة" أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر، سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت ابنتها هي الفتاة المفقودة بالفعل أم لا.
وتبين بالفعل أنها هى الفتاة التي يتم البحث عنها حيث تم اختطافها من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها.