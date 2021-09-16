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لم شمل فتاة ووالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها

منذ 48 دقيقة
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لم شمل فتاة ووالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها

واشنطن (صدى):
تمكنت الشرطة الأمريكية من العثور على فتاة تم اختطافها قبل 14عامًا وهى في السادسة من عمرها ليعود لم شملها مع والدتها بعد هذه المدة.

واختفت الفتاة وهى في السادسة من عمرها عام 2007، حتى تواصلت مع "الأم" فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة.

وأخبرتها "الفتاة" أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر، سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت ابنتها هي الفتاة المفقودة بالفعل أم لا.

وتبين بالفعل أنها هى الفتاة التي يتم البحث عنها حيث تم اختطافها من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها.

 

أمريكا
اختطاف فتاة
الشرطة الأمريكية
المسكيك
فتاة مفقودة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134332
منذ 29 دقيقة
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82980
منذ 15 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
عينها به
عندما يغيب المساء
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ياراحم الحال يا كريم ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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